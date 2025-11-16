La Reina Letizia se planta ante Juan Carlos I: su drástica decisión

La razón por la cual Doña Letizia se planta ante el rey emérito

La Reina Letizia se ha plantado y marca distancias con el Rey Emérito, Juan Carlos. Es por ello por lo que ha decidido no aparecer en ninguna fotografía familiar junto a él de cara a los próximos eventos programados para la celebración del 50 aniversario de Monarquía, tal y como asegura el periodista José Apezarena en 'El Confidencial Digital'.

Para ampliar esta información '¡Vaya fama!' habla con el periodista. Este asegura que hay discrepancias entre los reyes de España, Felipe y Letizia, por estas inminentes celebraciones: "Don Juan Carlos, el rey emérito, se está pensando si va o no va, pero ha aparecido otro problema y es que la reina Letizia se planta".

¿Por qué se ha plantado Doña Letizia ante el rey emérito?

"Dice que no quiere estar presente en la fotografía familiar que se tome en el Palacio del Prado si en esa fotografía aparece Don Juan Carlos", añade el periodista. Pero, ¿cuál es el motivo de esta drástica decisión por su parte? "El motivo es que, en el libro publicado en Francia, Don Juan Carlos no deja en muy buen lugar a Doña Letizia", matiza Apezarena.