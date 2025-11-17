Eva Longoria, actriz conocida por 'Mujeres Desesperadas', y Tony Parker, jugador de la NBA, mantuvieron una relación amorosa de casi siete años

La pareja se divorció tras conocerse las supuestas infidelidades que habría cometido el jugador de la NBA durante la relación

Eva Longoria y Tony Parker fueron una de las parejas que más flashes acapararon en las alfombras rojas de Hollywood a principios de los 2000. Tony Parker y Eva Longoria se conocieron en el año 2004, cuando la actriz estaba rodando la serie ‘Mujeres Desesperadas’, ficción con la que su carrera despegó, y Tony Parker jugaba como base en el equipo San Antonio Spurs.

Durante varios años, la actriz y el jugador de baloncesto Tony Parker fueron una de las parejas más admiradas del panorama internacional. Sin embargo, su relación terminó en 2011 cuando la actriz solicitó el divorcio al jugador de la NBA al descubrir las infidelidades de Tony Parker a través de varios mensajes de texto.

Cómo se conocieron y sus primeros años como novios

El noviazgo entre Eva Longoria y Tony Parker arrancó en el año 2004 cuando la actriz conoció al jugador en un partido de la NBA de los San Antonio Spurs, el equipo de baloncesto de Parker. En ese momento, Eva Longoria se encontraba acompañada junto a su padre. Sin embargo, la organización del partido decidió invitar a la actriz a un evento celebrado después del encuentro deportivo. Fue precisamente en esta reunión donde Eva Longoria conoció al que sería su marido tan solo unos años más tarde.

Según confesaron los propios protagonistas, la conexión entre la actriz y el jugador de la NBA fue casi inmediata: ella se sintió atraída por la sencillez del jugador, y él quedó impresionado por su carisma y sentido del humor.

Poco después comenzaron a salir, aunque al principio mantuvieron la relación en secreto para evitar la atención mediática. Después de meses ocultando su relación, escondiéndose de los fotógrafos y viéndose a escondidas, la actriz y el jugador de la NBA decidieron confirmar su noviazgo en agosto de 2005.

Con un emotivo gesto hacia el que fuese su pareja, la actriz quiso confirmar que estaba enamorada asistiendo como público de los Spurs y animando al que se descubría que era su novio. En aquel momento, Parker ya había ganado su primer anillo de campeón de la NBA, y ella era una auténtica estrella al ser una de las protagonistas de 'Mujeres Desesperadas'.

El compromiso y la boda entre Eva Longoria y Tony Parker

Tras dos años de noviazgo, Eva Longoria y Tony Parker confirmaron su compromiso a finales de 2006. Tan solo unos meses después, el 7 de julio de 2007, la pareja se dio el 'sí, quiero' en París, en una ceremonia íntima celebrada en el Ayuntamiento del distrito IV que acompañaron de una celebración en el Château de Vaux-le-Vicomte, un palacio del siglo XVII a las afueras de la capital francesa, a la que asistieron familiares, amigos, jugadores de la NBA y personalidades del mundo de la televisión y del cine.

En los primeros años de matrimonio, la pareja paseaba su amor por las alfombras rojas y por lo eventos deportivos a los que acudían juntos en señal de apoyo.

Además, durante estos años eran habituales los viajes de Eva Longoria hasta Texas donde era una más entre el público que disfrutaba de los partidos de la NBA en los que jugaba Tony Parker.

El divorcio entre la actriz y el jugador de la NBA

Poco a poco, su relación de amor se fue enfriando. Los eventos a los que acudían juntos eran cada vez más escasos y las veces en las que se les veía solos por las calles de Los Angeles y de Texas eran cada vez más comunes.

Tras meses de rumores y de noticias en los que los medios apuntaban a una supuesta ruptura, la pareja confirmó su separación en noviembre de 2010. Fue Eva Longoria la que presentó la demanda de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

Según los medios de comunicación, la pareja se divorció por las supuestas infidelidades que Tony Parker cometió durante la relación. Al parecer, Eva Longoria habría encontrado unos mensajes en el teléfono del jugador. Mensajes que dinamitarían la relación y acabaría con este matrimonio en 2011, año en el que el divorcio fue resuelto.