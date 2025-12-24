Claudia Barraso 24 DIC 2025 - 21:20h.

El rey Felipe VI ha pedido preservar la convivencia democrática durante el discurso de Navidad de 2025

Las novedades del mensaje del rey Felipe VI: algo inédito en sus discursos en busca de un estilo más dinámico

Compartir







El rey Felipe VI ha pronunciado su tradicional discurso de Navidad en el Palacio Real de Madrid pidiendo preservar la convivencia democrática y apostando por la unidad, el talento y la responsabilidad por el 50 aniversario del inicio de la transición democrática. Este año ha elegido para su mensaje un lugar simbólico, donde hace 40 años se firmó el tratado por el que España ingresó en las Comunidades Europeas.

Para comenzar ha comenzado explicando lo que significó la Transición, un "ejercicio colectivo de responsabilidad". Un esfuerzo, compromiso e impulso que dio como resultado la Constitución de 1978. "Aun con sus diferencias y sus dudas, supieron salvar sus desacuerdos y transformar la incertidumbre en un sólido punto de partida, sin tener la certeza de lograr lo que buscaban".

PUEDE INTERESARTE La única ocasión en la que el rey Felipe VI ha mencionado al emérito en su discurso de Navidad

En numerosas ocasiones ha hecho referencia a la 'convivencia', la del pueblo español, la misma que se consiguió unir a los ciudadanos españoles durante la época de la Transición para conseguir fijar en un documento que permanece en nuestras vidas pese a las diferencias, conflictos, crisis y catástrofes.

No ha faltado la mención a la generación que consiguió hacerse con la Transición, entre ellos, su padre, Juan Carlos I, quien en sus memorias reconoce la Constitución y toda esa época como su 'herencia'. El rey ha reconocido el mérito de todos ellos que siguieron hacia delante pese a las dificultades. "Quienes nos precedieron fueron capaces de construirla incluso en circunstancias difíciles, como las de hace 50 años".

PUEDE INTERESARTE Los detalles del discurso de Navidad del rey Felipe: cómo será este año y en qué se diferencia de los anteriores

Sus discursos, desde la salida del emérito de España

En junio de 2014, el rey Felipe VI asumiría sus cargos tras la abdicación de su padre. Meses después pronunció, bajo la atenta mirada de la mayoría de los españoles, su primer discurso de Navidad. Hace 11 años que el rey tendría una responsabilidad añadida además de felicitar la festividad a los ciudadanos, el de responder ante las polémicas que se iban destapando de Juan Carlos I, por la cual La Corona quedó afectada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde entonces, la Casa Real, con Felipe VI y Letizia al frente, ha tratado de mantenerse al margen de las nuevas tensiones que iban surgiendo en torno al emérito, quien además de dejar el trono y perder la inmunidad constitucional, tuvo que abandonar España en 2020 para establecerse en Abu Dabi. Fue un año complicado para Felipe VI. El discurso que pronunció en aquel entonces, llamaba a la unidad y a la esperanza, no solo por estas presiones judiciales a las que se vio sometida su familia, sino en especial por la gran pandemia que ocasionó el Covid-19.

En 2021, lanzó un mensaje directo de La Corona, afirmando que “debe ser una muestra de ejemplaridad y servicio”. Aunque en 2022, su discurso volvió a llamar a la unidad, advirtiendo sobre “la fragilidad de la democracia” dentro del marco de la guerra de Ucrania y todos sus efectos sobre Europa y España.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Hace dos años mostró su lealtad y la necesidad de la fidelidad por parte de los ciudadanos a la Constitución, mientras que el año pasado abordó problemas sociales que han seguido latentes en 2025, como la inmigración o la vivienda. Este año, tras la publicación de las memorias de Juan Carlos I, será recordado como uno de los discursos más esperados.