Los príncipes Carlos Felipe y Sofía de Suecia serán padres por cuarta vez: el mensaje de la Casa Real

Un exempleado de la Familia Real de Suecia ha sido acusado de múltiples delitos sexuales contra menores. Según informa ‘Aftonbladet’, el hombre trabajó en el equipo de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia hasta 2023. Se le acusan de diferentes cargos relacionados con el abuso de menores entre enero de 2020 y marzo de 2023, cuando le despidieron.

La Familia Real de Suecia tomo acciones en 2023, cuando conocieron que había una investigación contra un extrabajador suyo. Entre los delitos que se le acusan está la explotación de menores para fines sexuales, delitos de pornografía infantil y toma de fotografías inapropiadas. Las víctimas eran niños con edades comprendidas entre los siete y 14 años.

El hombre pedía fotografías a niñas a través de Snapchat

El hombre de 50 años se dedicaba a hablar con chicas por aplicaciones como Snapchat donde se hacía pasar por joven para pedirle fotografías. La madre de una de las víctimas encontró la conversación en el móvil de su hija y lo denunció en la Policía. Los agentes encontraron cientos de imágenes durante el registro.

Se desconoce cuál era su puesto de trabajo en la Familia Real pero se sabe que trabajaba para el Tribunal y que colaboraba estrechamente con ellos. Al parecer, su relación era cercana, ya que fue invitado a un bautizo real y a la recepción que se celebró después en palacio.

La Familia Real de Suecia actuó tras conocer la noticia

La Familia Real asegura que actuó rápidamente al conocer las acusaciones que había contra el extrabajador. Los medios nórdicos afirman que para la reina Sonia y su hija Magdalena es muy importante proteger la protección de los menores. Las dos colaboran en la Fundación Mundial de la Infancia, una organización que fundó la esposa del rey.

El exempleado no volverá a trabajar en un cargo público y no recuperará su puesto en la familia real por las graves acusaciones que hay contra él. La polémica ha sacudido a la ciudadanía sueca y ha puesto en alerta a todo el país en medio del escándalo mundial que hay sobre la familia real británica.