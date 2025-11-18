El 'youtuber' Jack Doherty fue arrestado durante la madrugada del sábado en Miami tras ser acusado de posesión de anfetamina y marihuana

Sin embargo, este se dedicó a provocar a los agentes, quienes le dieron numerosas órdenes

El 'youtuber' Jack Doherty fue arrestado durante la madrugada del sábado, 15 de noviembre, en Miami Beach tras ser acusado de posesión de anfetamina y marihuana, como resistencia a la autoridad sin violencia mientras grababa contenido para redes sociales.

Los hechos tuvieron lugar a las 3:42 horas del sábado después que las autoridades interceptaran a varias personas que bloqueaban el tráfico en la zona de Washington Avenue y, más tarde, reconocieran a Doherty, quien se se separó del resto para grabar para sus redes "poniendo en peligro la seguridad vial y obstaculizando el paso de los vehículos".

Poseía anfetamina y cannabis

Tras el registro se supo que el 'influencer' de 22 años, con más de 15 millones de seguidores en Youtube y más de 10 millones en TikTok, poseía un tipo de anfetamina "de la lista II" y una cantidad inferior a 20 gramos de cannabis, por lo que se le detuvo.

Sin embargo, este se dedicó a provocar a los agentes, quienes, según el informe del arresto, le dieron numerosas órdenes para que saliera de la carretera.

El joven no colaboró con las autoridades

En el vídeo en el que es detenido, que se ha vuelto viral, se observa cómo la situación se complica tras "la negativa deliberada a seguir órdenes legales" por parte del 'youtuber', quien fue detenido por las autoridades y acusado, entre otras cosas, de resistencia a la autoridad, y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight de Florida.

Aún así, el creador de contenido fue liberado de prisión a las pocas horas tras abonar la fianza de 3.500 dólares, unos 3.017 euros, que le habían impuesto.

Presumía de haber pagado tal cantidad de dinero y salir de prisión

Esa misma tarde, Doherty reapareció en un TikTok en el que presumía de haber pagado su elevada fianza y haber logrado salir de prisión en menos de 24 horas. "Soy un hombre libre, nena, Vámonos", expresó.

En otra publicación, el 'youtuber' narró cómo fue su regreso a casa y, luciendo una camiseta con el logo de TMZ y su propia foto policial impresa, ofreció más detalles. "Estoy a punto de darme mi primera ducha desde que salí. La cárcel está tan jodidamente sucia que no quería ducharme allí", bromeó.