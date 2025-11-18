Paris Hilton reconoce la existencia de informes que vinculan a Ghislaine Maxwell con un intento de reclutarla para Jeffrey Epstein

El caso Epstein vuelve a apuntar a Donald Trump: nuevos correos dicen que pasó horas en su mansión con una de las víctimas

Paris Hilton, de 44 años, ha confirmado en una entrevista reciente que tuvo conocimiento de unos informes que indican que Ghislaine Maxwell intentó reclutarla para Jeffrey Epstein cuando ella era muy joven. Estos señalamientos provienen del compositor Christopher Mason, quien relató que Maxwell se fijó en Hilton durante una fiesta para atraerla al entorno de Epstein.

Aunque no está determinado el lugar ni la fecha exacta del supuesto encuentro, existe una fotografía de Hilton junto a Maxwell y al entonces presidente Donald Trump durante un desfile de moda en Nueva York, el 18 de septiembre del año 2000. Hilton aseguró a 'The Times' que no recuerda haber conocido a Maxwell y sugirió que su nombre suele utilizarse para generar titulares llamativos.

Christopher Mason expuso su versión en la docuserie de 2020 'Sobreviviendo a Jeffrey Epstein', donde contó que un amigo suyo estuvo con Maxwell "en busca de chicas" para Epstein por la ciudad y que ella se fijó en una "adolescente atractiva" en una fiesta. Según dicho testimonio, al enterarse de que se trataba de Paris Hilton, Maxwell habría comentado que sería “perfecta” para Epstein y pidió ser presentada. Mason recordó que, en su momento, aquello le pareció simplemente un gesto atrevido, sin conocer todo lo que posteriormente se revelaría.

El caso de Jeffrey Epstein sigue de actualidad

Cinco años después de que aquella fotografía fuera tomada, se abrió una investigación penal contra Epstein por denuncias de abuso sexual a menores. En 2008, Epstein alcanzó un acuerdo judicial y se declaró culpable de cargos relacionados con incitación a la prostitución, incluidos delitos contra una menor de 18 años, lo que lo llevó a cumplir 13 meses de cárcel. Tras más de una década, en 2019 fue detenido nuevamente acusado de tráfico sexual de decenas de menores entre 2002 y 2005 en Nueva York y Florida. Epstein se declaró inocente, pero un mes después apareció muerto en prisión, oficialmente por suicidio.

Con su muerte, el caso quedó desestimado, aunque numerosas preguntas continúan abiertas acerca de su historial delictivo y de la información recopilada a lo largo de los años. En la actualidad, el debate persiste en el Congreso estadounidense sobre la publicación de los archivos de la investigación. Varias víctimas han anunciado que están elaborando su propia lista de clientes presuntamente involucrados. Mientras tanto, declaraciones de Donald Trump en Truth Social en 2025 han llegado a calificar estos archivos como un “engaño”, aunque posteriormente afirmó que no le importaba que se revelaran y pidió a los republicanos en la Cámara de Representantes que apoyaran la divulgación de los documentos, alegando que "no tiene nada que ocultar".