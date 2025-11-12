Dori Toribio David Cacho 12 NOV 2025 - 21:45h.

El presidente señala que es una farsa de los demócratas y ha advertido a los republicanos que solo un estúpido caería en esa trampa

Tres nuevos correos electrónicos de Epstein que revelarían más vínculos con Donald Trump: "Por supuesto que sabía de las chicas"

Compartir







Desde hace años se especula acerca del vínculo entre Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein. El presidente siempre ha negado que participara en su red de abusos sexuales, pero hoy nuevos correos del propio Epstein señalan al presidente de Estados Unidos.

En ellos asegura que Trump conocía la trama. En uno de los mensajes, Epstein -que acabó suicidándose en la cárcel- afirma que Trump "pasó horas" en su mansión con una de sus víctimas. La sombra de los delitos de Epstein ha perseguido a Trump desde el suicidio del pederasta generando un gran terremoto entre sus seguidores. De hecho, el propio Elon Musk lo sacó a relucir en uno de sus enfrentamientos con Trump. Los demócratas insisten en que el presidente sabe más de lo que dice sobre la red de pederastia. Ya hay reacción del presidente, tal y como informa la periodista Dori Toribio desde Washington.

"Trump dice que esta es una farsa de los demócratas para generar distracción y ha advertido a los republicanos que solo un estúpido caería en esa trampa pidiéndoles que se centren en el cierre de Gobierno, que eso espera que termine hoy con una votación en el Congreso", ha señalado.

Trump carga contra los demócratas

"Esta advertencia de Trump llega justo cuando a esta hora, cuando hay una enorme polémica por los 20.000 documentos publicados hoy en total, entre ellos esos tres correos electrónicos". Todo ello cuando muchos demócratas y republicanos buscan ahora una resolución para forzar al gobierno de Trump a que publique todos los papeles completos del caso de Jeffrey Epstein, que vuelve a primera línea política aquí", concluye la reportera.

El presidente de EEUU ha cargado contra los demócratas y los acusa de "desviar la atención". "Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa", ha manifestado a través de su perfil en la red social Truth Social.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Trump ha sostenido que "los demócratas le han costado al país 1,5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar" por ello. "No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro tema, y cualquier republicano involucrado debería centrarse únicamente en reabrir el país y reparar el enorme daño causado por los demócratas", ha incidido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las declaraciones de Trump llegan después de que los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes publicara tres correos electrónicos de Epstein en los que afirmaba que el actual presidente estadounidense "pasó horas" con una de las víctimas y que "sabía lo de las chicas".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.