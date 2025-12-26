Candela Hornero 26 DIC 2025 - 14:49h.

La tenista ha compartido una profunda reflexión sobre su año 2025 a través de sus redes sociales

Paula Badosa “Mi sueño es ganar un Grand Slam, quiero ser la número 1”

Paula Badosa, semifinalista del último Open de Australia y una de las tenistas más destacadas, ha compartido este jueves una profunda reflexión sobre su año 2025 a través de sus redes sociales. La española ha usado su cuenta de Instagram para hacer un balance personal, mostrando una faceta más íntima que la que normalmente vemos en la pista.

En su historia, Badosa reconoce que el 2025 estuvo marcado por momentos difíciles: "Este año me cambió. Pasaron muchas cosas que me marcaron el corazón: personas que fallaron, promesas que no se cumplieron y momentos que dolieron más de lo que imaginé". Estas palabras podrían hacer referencia a la ruptura de su relación con el tenista Stefanos Tsitsipas durante el verano, tras la segunda oportunidad que se dieron.

Sin embargo, junto a los obstáculos, Paula también subraya la importancia de las personas que la acompañaron: "Pero también llegaron personas maravillosas, de esas que aparecen para recordarte que aún hay luz, apoyo sincero y amor real”. Para Badosa, cada dificultad fue una lección: "Cada caída me enseñó algo, cada decepción me hizo más fuerte y cada momento vivido dejó una huella"

La tenista pone especial énfasis en el aprendizaje emocional: "Aprendí a soltar sin rencor, a agradecer lo bueno y a seguir adelante incluso cuando no tenía fuerzas… Sobre todo, aprendí que lo más importante es saber quién eres, mantenerte fiel a ti mismo y caminar con el corazón limpio".

Esta reflexión continúa la línea de sus declaraciones de noviembre, cuando compartió su "lección del 2025": un post de la misma red social. Entonces, Paula escribía: "A veces la vida nos sacude tan fuerte que creemos que no vamos a poder levantarnos. Pasamos por momentos en los que el alma se rompe en silencio, donde las dudas pesan más que la esperanza y donde el ruido interno no deja escuchar nada más. Pero es justo ahí, en ese vacío, donde comienza algo sagrado: el reencuentro con uno mismo".

"Sanar no es olvidar ni fingir que no dolió. Sanar es mirarte con compasión, reconocer tus heridas y entender que todo lo que viviste fue una parte necesaria del camino… Llega un momento en el que comprendes que no necesitas nada externo para sentirte completo", continuaba.

Con este mensaje, Paula Badosa cierra un año complejo y abre la puerta al 2026 con optimismo: "Este año no fue fácil, pero fue necesario, y por eso siempre tendrá un lugar especial en mi vida. A ver qué depara este 2026… feliz Navidad y Año Nuevo a todos".