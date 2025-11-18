Lara Guerra 18 NOV 2025 - 18:13h.

'El tiempo justo' arrancaba con un bombazo y es que Cayetano Rivera está ilusionado con una reportera del propio programa, Gemma Camacho. Joaquín Prat emocionado ante esta noticia confesaba entre risas que "son un 'parejón', si es que son pareja'. Ahora, Leticia Requejo ha podido hablar con la presunta nueva ilusión del torero y aclara la naturaleza del vínculo que tiene con él.

En primer lugar, la colaboradora del programa desvela que "he hablado con Gemma y no quiere hablar en primera persona, pero sí que quiere aclarar ciertos punto s e informaciones de todo lo que se lleva hablando". Asimismo, la periodista asegura que todo esto le ha cogido por sorpresa y confiesa cómo se encuentra en este momento tras salir a la luz esta noticia: “Estoy tranquila y quiero respetar mi intimidad igual que él".

Gemma Camacho se pronuncia sobre su relación con el torero: "Somos dos personas adultas, libres y solteras"

Por otro lado, Requejo explica que "no se quiere quedar aquí. Quiere que quede claro y nos ha dicho más. “Cayetano y yo nos conocemos hace unos años, somos buenos amigos. Le admiro y tiene un corazón enorme", aclara la reportera. En este momento, Leticia confiesa que las siguientes informaciones que ofrece son completamente reveladoras para conocer el origen de esta presunta relación: “Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras para viajar y disfrutar de la vida, juntos o separados", detalla Gemma.

Recordemos que además, el periodista y colaborador de 'El tiempo justo', Jorge borrajo ha desvelado anteriormente que estuvieron en Milán disfrutando de la vida por circunstancias personales, ya que son personas solteras y libres, como bien confirma la propia Camacho. Ante esto, la periodista confirma que fue "en noviembre, en Halloween: tan solo una semana antes de que se produzca el famosos accidente de la palmera". Por último, Leticia Requejo muestra el último mensaje que le ha mandado nuestra compañera: "Si hay fotos de Italia pues que nos saquen guapos"