El actor David Henrie visitó la Catedral de Sevilla mientras rueda una serie en la ciudad: las redes destacan su discreción

Christopher Lloyd, el profesor Doc Brown, visitó España para celebrar los 40 años de 'Regreso al futuro'

Compartir







David Henrie, el actor y director estadounidense recordado por series como 'Los magos de Waverly Place' y 'Cómo conocí a vuestra madre', ha querido conocer la ciudad de Sevilla mientras rueda la nueva temporada de la serie documental 'Seeking Beauty' en diversos puntos de la zona.

El intérprete californiano de 36 años ha visitado la Catedral de Sevilla, como muestra una imagen que ha compartido en sus redes sociales. En el interior, procedió a realizar una oración con su familia, tal y como informaron desde la propia Catedral.

La foto del actor, no obstante, ha pillado por sorpresa a muchos. Algunos usuarios han destacado que, más que una estrella internacional, parecía "un sevillano más". "Te lo encuentras paseando por Sevilla sin saber quién es y piensas que es un sevillano más", señaló una cuenta de X.

David Henrie suele aprovechar cada pausa del rodaje para sumergirse en las ciudades

El actor estadounidense suele aprovechar cada pausa del rodaje para sumergirse en las ciudades que visita durante la grabación de 'Seeking Beauty'. En sus redes sociales ya ha compartido instantáneas en el País Vasco y en Barcelona, donde reflexiona, por ejemplo, sobre la figura de San Ignacio de Loyola: "En las colinas del País Vasco nació San Ignacio de Loyola, un hombre cuyo coraje y visión ayudaron a dar forma al mundo moderno". También se le puede ver ante la Sagrada Familia o recorriendo algunos rincones de la capital catalana, escenario del primer episodio de la nueva temporada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En Sevilla, donde aún queda rodaje para varios días, el equipo tiene previsto filmar en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, que seguramente aparecerán pronto en sus redes. Además, la producción dedicará especial atención a la gastronomía local, al arte y a las panorámicas que mejor capturan la esencia sevillana. La serie, producida por EWTN Studios, está concebida como una docuserie de aventuras que fusiona cultura, arte, espiritualidad y cocina; su primera temporada, centrada en Italia, abordaba la relación entre lo visible y lo divino a través de paisajes, templos, artesanía y escenas cotidianas.