Rumer Willis compartió una historia en Instagram para sincerarse sobre cómo se siente al ser madre soltera

La emotiva carta de la hija de Bruce Willis a su padre: "Ojalá te hubiera hecho más preguntas cuando podías contármelo todo"

Rumer Willis, hija del famoso actor Bruce Willis, se abre en redes sociales sobre el reto de la maternidad: “Acabo de llorar un buen rato en el bosque... Algunos días ser madre soltera es difícil. No es dura (nunca), pero algunos días hacerlo todo sola puede serlo”.

Según 'People', Willis -que posó junto a toda su familia- compartió una historia en Instagram para sincerarse sobre cómo se siente al ser madre soltera. En el vídeo aparecía secándose las lágrimas mientras caminaba al aire libre. Luego, añadió en el pie de foto: “Vaya, y acabo de darme cuenta de que tengo comida entre los dientes... Hoy realmente ganando”.

Rumer Willis, criticada por amamantar a su hija de dos años

Rumer Willis, de 37 años, tiene una hija junto a su exnovio, Derek Richard Thomas. La pequeña de dos años se llama Louetta. Ambos pusieron fin a su relación en agosto de 2024. Y parece que se le está haciendo difícil, aunque no pierde el optimismo. La cantante y actriz volvió a publicar un mensaje diciendo: “Lo conseguiré porque estoy loca”.

El mes pasado, Willis compartió una imagen donde aparecía amamantando a su hija en el sofá. "Para los que odian que me critican por amamantar a mi hija de dos años. Espero que tengas un día bendecido”, resaltó. Y en mayo, confesó que se estaba replanteando la idea de “los terribles dos años”, una edad asociada a rabietas.

La relación de su hija con su abuelo Bruce Willis

“Siento que a los niños de dos años les da mala fama, tío, pero estoy intentando replanteármelo”, señaló. "Así que una parte de mí piensa: 'Enfádate, [y] frústrate'. Quiero que sea una emoción segura para que sepa que puede sentir y que si está frustrada y necesita sacarlo de alguna manera, puede hacerlo”, dijo la artista. Pero no son las únicas confesiones que ha hecho.

La cantante también habló sobre el vínculo que había entre su hija ‘Lou’ y su abuelo, la estrella del cine Bruce Willis. A pesar de su diagnóstico de demencia frontotemporal en 2022, ella destacó que su abuelo se emociona mucho al verla: "Incluso con mi padre, dadas las dificultades que está enfrentando, cada vez que vamos allí a visitarla, su cara se ilumina y se emociona mucho y es tan dulce con ella”.

"Mi familia es increíble con ella. Me siento muy afortunada, y ella también. Quiero decir, están obsesionados con ella”, reconoció. Para la actriz, la maternidad le ha hecho profundizar en su amor hacia su propia madre, Demi Moore: "Mi aprecio por ella siempre ha estado ahí, pero creo que inherentemente [y] inevitablemente, tiene que profundizarse. Y también creo que la forma en que quieres a tu hijo te recuerda: 'Vaya, mi madre, así me quiere a mí'".