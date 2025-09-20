Scout Willis, hija de Bruce Willis, ha compartido una imagen del actor en pleno proceso contra la afasia y la demencia que padece

La esposa de Bruce Willis contempló el divorcio antes de saber que el actor sufr�ía demencia: "No parecía él"

La familia de Bruce Willis no deja de informar sobre el estado de salud y la evolución de Bruce Willis tras diagnosticarle en 2022 afasia, un trastorno del lenguaje, y demencia. A través de entrevistas, comunicados o de publicaciones en las redes sociales, Emma Heming, mujer del actor, sus hijas, Rumer, Scout, Tallulah, y su exmujer, Demi Moore, mantienen informados a los seguidores de Bruce Willis sobre su estado.

La última que ha querido compartir cómo se encuentra el protagonista de 'La Jungla de Cristal' ha sido su hija mediana Scout Willis. A través de un carrusel de fotografías publicado en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Demi Moore y de Bruce Willis compartía momentos personales de su verano.

La última imagen de Bruce Willis

En esta publicación se le puede ver disfrutando de sus semanas de vacaciones, viajando, jugando al dominó junto a su madre, la actriz Demi Moore, pasando el rato con sus hermanas o disfrutando de un momento de relax en el jardín junto a su padre.

Una imagen que ha captado la atención de sus seguidores ya que han podido comprobar ellos mismos cómo se encuentra el actor. En la imagen se le ve junto a dos de sus hijas sentado en un sofá en el jardín de lo que parece su casa.

Una tierna imagen en la que el reconocido actor aparece abrazado a sus hijas y sonriendo para la fotografía que ha compartido Scout Willis en sus redes sociales.

El diagnóstico de Bruce Willis

La noticia del diagnóstico de Bruce Willis dejó conmovida a la opinión pública. El actor que se retiró en 2022 recibía un diagnóstico médico definitivo en el que se le indicaba que, además de su afasia, padecía un tipo de demencia que había provocado que empeorase su estado de salud. Era su propia familia la que optaba por informar a sus seguidores del estado del intérprete a través de sus redes sociales y así evitar rumores y elucubraciones.

En un texto escrito y publicado en redes sociales por Emma Heming Willis, mujer del actor, daba la noticia. "Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición médica de Bruce ha empeorado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD)", explicaba la mujer del artista.

"Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro: demencia frontotemporal", apuntaba Emma Heming Willis en el comunicado oficial difundido.

¿Qué es la demencia frontoremporal que sufre Bruce Willis?

La demencia frontoremporal (FTD, por su siglas en inglés) afecta al lóbulo frontal del cerebro y provoca alteraciones en la conducta, además de perjudicar al habla.

En un principio, la demencia frontotemporal puede diagnosticarse erróneamente como un problema psiquiátrico o como Alzheimer. Sin embargo, la demencia frontotemporal tiende a darse a una edad más temprana que el Alzheimer. Los casos diagnosticados de demencia frontotemporal suelen comenzar entre los 40 y 65 años, pero también ocurre más adelante.

Cada paciente experimenta unos síntomas distintos entre los que se encuentran cambios extremos en la conducta y en la personalidad, conducta compulsiva o repetitiva, cambios en los hábitos alimenticios, deseos compulsivos de llevarse objetos a la boca, problemas en el lenguaje, temblores, rigidez, mala coordinación o debilidad muscular.