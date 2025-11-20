Carlos Otero 20 NOV 2025 - 21:04h.

La cantante de 'Colgando en tus manos' mantiene una relación con el empresario canario Federico León



Marta Sánchez cumple 40 años en el mundo de la música y en el terreno personal comparte su vida desde hace ya siete años con el empresario Federico León, al que conocemos más en este artículo, ¡sigue leyendo!

Un empresario de cuenta corriente saneada

Orgulloso canarión y de 50 años el novio de la cantante - que el año que viene soplará 60 velas - dirige varias empresas relacionadas con la iluminación y los eventos. Él es el responsable de la iluminación de restaurantes tan conocidos como Asador Donostiarra o Kabuki Wellington en Madrid.

Los negocios le van estupendamente al novio de Marta, ya que según se publicaba hace un tiempo, su patrimonio ronda el medio millón de euros. En su isla, donde la cantante pasa largas temporadas, dirige la empresa ‘Ruido Las Palmas S.L.’, una sociedad dedicada a la comercialización de carpas, equipos de sonido e imagen para eventos o empresas. Además, tiene una empresa de comunicación y servicios junto al joyero Emiliano Suárez llamada ‘Do the Right Thing’.

Discreto, generoso y amante del motor

Fue precisamente en una fiesta de cumpleaños del heredero de la firma Suárez donde Cupido juntó para siempre a Marta y a Federico. Fue en Tarifa (concretamente en el chiringuito de Raquel Meroño) en el mes de septiembre de 2018 y desde entonces la cantante sonríe con un brillo especial. "Estoy muy enamorada y él no quiere saber nada de los focos. Los focos los lleva él en su negocio, pero no se pone delante", dice la cantante cuando se le pregunta sobre su noviazgo.

Los nueve años de diferencia de la pareja no suponen problema alguno para que sean un tándem bien avenido que parece entenderse a la perfección: ''La suerte que tengo es que Fede es supergeneroso y siempre me ayuda sin pedir nada a cambio, que es cuando el amor es de verdad'', ha declarado.

En el aspecto más personal podemos adelantar que Fede, como le llama su círculo más íntimo, es un hombre discreto. Su cuenta de Instagram prácticamente se limita a promocionar sus proyectos profesionales y apenas supera los 1500 seguidores. Los más próximos le describen como un tipo muy positivo y optimista por naturaleza al que le encantan los coches.

El historial amoroso de Marta

Su primer amor conocido fue Juan Tarodo, batería del grupo Olé Olé, con el que la cantante alcanzó la fama en los años 80. Su relación, surgida en plena efervescencia de la movida madrileña, fue un romance destacado que marcó los inicios de su carrera. Aunque ambos formaban una pareja carismática, la relación terminó cuando Marta decidió abandonar el grupo para emprender su carrera en solitario. Tarodo falleció en 2013.

En 1991, tras dejar Olé Olé, Marta se mudó a Nueva York junto a Sterling Campbell, batería de Duran Duran, con quien mantuvo una relación de cuatro años. En 1994, Marta contrajo matrimonio con Jorge Salatti, un empresario argentino que también fue su mánager con el que apenas estuvo un año casada.

Tras este breve matrimonio, Marta vivió otros romances, como un idilio con el torero Javier Conde, actual marido de Estrella Morente. En 2002, la cantante encontró una mayor estabilidad al casarse con Jesús Cabanas, un publicista con el que tuvo a su única hija, Paula, en 2003. Tras ocho años de matrimonio, la pareja se separó en 2010 Posteriormente, Marta mantuvo una relación con Hugo Castejón y el decorador Daniel Terán, con quien vivió en Miami durante un tiempo.