20 NOV 2025

Un sector de las FARC secuestró a Miguel Ayala, de 23 años, y a su mánager cuando ambos iban en coche al aeropuerto de Cali

El cantante ha publicado un escueto texto en su cuenta de Instagram, donde expresa el "dolor y la incertidumbre" que atraviesa

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (Colombia) ha informado del secuestro del hijo del cantautor de música popular, Giovanny Ayala. El joven de 23 años, llamado Miguel Ayala, fue secuestrado por disidencias de las FARC mientras viajaba en un vehículo por una de las carreteras de Cauca, considerado como uno de los departamentos más conflictos de los 32 que conforman la república colombiana.

Junto a él, también fue secuestrado su mánager, Nicolás Pantoja, pues Miguel se dedica a la música popular, como su padre. Ambos habían estado actuando en Popayán y se dirigían a Cali para coger un avión con dirección a Bogotá. "Son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente, se los llevaron hacia el norte de ese municipio (Cajibío)", aseguró el comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Yesid Bello.

"Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios"

El alto oficial explicó que las dos personas secuestradas se movilizaban en un vehículo de una plataforma de transporte cuando fueron "interceptados en el sector rural del caserío El Túnel, del municipio de Cajibío, por delincuentes armados del frente Jaime Martínez", que no es el nombre de una sola persona líder de las FARC, sino el de una estructura disidente de esta guerrilla, conocida por ser uno de los grupos disidentes más activos y violentos en la región. Su líder real es (alias) Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados de toda Colombia.

El conductor que trasladaba a Miguel y a su representante fue puesto en libertad, por lo que éste pudo dar aviso inmediato de lo ocurrido a las autoridades. Éstas confirman que, por el momento, los secuestradores no han pedido dinero para liberar a sus rehenes y "que se están realizando intervenciones focalizadas en la vía Panamericana para prevenir más acciones criminales".

Tras ser pertinentemente informado del secuestro, Giovanny publicó un escueto texto en su cuenta de Instagram, en el que habla del tremendo dolor por el que está pasando toda su familia: "En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo", ha dicho. También ha publicado una tierna fotografía junto a su joven hijo, Miguel, en la que su padre lleva puesta una corona de juguete y sobre la que ha escrito: "Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios".

La noticia ha generado muchos comentarios en las redes sociales, en los que sus conocidos y compañeros del gremio le envían al cantante toda la fuerza del mundo: "No hay palabras para aliviar la incertidumbre de la familia, pero sí existe un sentimiento profundo de acompañamiento con la esperanza firme de que Miguel regresará sano y salvo, y que volverá pronto a sus vidas".