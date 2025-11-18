Celia Molina 18 NOV 2025 - 13:58h.

La autora de 'El contenido del silencio' ha publicado en sus redes sociales una fotografía de la sala de espera de un hospital

Aunque no ha dicho concretamente qué es lo que le ocurre, sí ha comunicado que tiene un "problema relativamente serio"

Compartir







Apenas unos días antes de cumplir los 59 años, la escritora Lucía Etxebarría, autora de novelas de éxito como 'Amor, curiosidad, prozac y dudas', ha publicado una preocupante fotografía en su cuenta de Instagram desde la sala de espera de un hospital. En la imagen se ve un monitor apagado, con un cartel en el que se avisa que está estropeado y que se avisará a los pacientes por nombre, propio de una sala de espera médica.

Sin que ella aparezca en persona en la fotografía, la escritora también ha añadido un texto en el que, a grandes rasgos, explica que está pasando por un mal momento de salud: "Las malas noticias: acabo de salir de consulta y tengo un problema relativamente serio y que puede durar meses. Las buenas: al menos, ya se sabe lo que es .¿Por qué os lo cuento? Pues porque constantemente me están llamando para que participe en canales de Youtube o en mesas redondas, conferencias y demás ( siempre sin ofrecerse a pagar, por cierto)", ha dicho, sin decir exactamente qué es lo que le ocurre.

"La mayor parte del tiempo estoy en cama"

"Por favor, entended que gran parte del tiempo lo tengo que pasar en la cama y otra gran parte del tiempo en rehabilitación. Ni siquiera puedo comprometerme a estar en determinado canal a tal hora y desde mi casa porque me es imposible comprometerme, nunca se sabe si en el momento de la cita voy a tener un ataque de dolor y me voy a tener que meter en la cama. ¿Por qué no cuento exactamente de qué se trata? Pues porque no quiero especulaciones ni dramas. Si eres creyente agradecería que rezaras por mí. Gracias por leer hasta aquí", ha añadido, si bien luego ha explicado que "no se va a morir, ni nada por el estilo".

La publicación ha recibido numerosos mensajes de apoyo, en los que sus seguidores le envían ánimo y le desean una pronta recuperación, a pesar de su hermetismo. Nada les hacía esperar que estuviera enferma cuando, el otro día, la escritora publicó un duro texto contra la "saturación" de noticias publicadas sobre Rosalía:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Con todos mis respetos a Rosalía y a sus fans. Y a su peluquero que le ha hecho esa diadema teñida tan mona. De verdad creo que la chica es preciosa y seguro que es un genio musical pero... ¡No puedo más con ella! Yo no odio a Rosalía, pobrecita, y mucho menos a su música. Simplemente mi cerebro está cansado de oír su nombre y de ver su imagen. O de que me digan que si no me gusta su música poco menos que me van a enviar al infierno de los incultos", decía, originando en su cuenta un debate sobre la excesiva (o no) promoción del nuevo disco de la cantante, LUX.