21 NOV 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha anunciado una feliz noticia a sus seguidores de Instagram

Aurah Ruiz, exconcursante de 'GH VIP' y exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', es una de las colaboradoras habituales de la sección en la que se comentan realities como 'Supervivientes' en '¡De viernes!'. En Instagram suele compartir los looks que escoge para los programas, sus planes en familia junto a Jesé Rodríguez y su hijo Nyan y sus entrenamientos, aunque ha querido hacer una excepción en su contenido habitual y ha compartido con sus seguidores de Instagram que ha cumplido su sueño.

La noticia ha llenado de tanta felicidad a la canaria que, aunque es consciente de que no puede dar todos los detalles, ha emitido un comunicado en el que ha presumido de que con su esfuerzo y sin la ayuda de nadie ha logrado un sueño que perseguía desde hace mucho tiempo, lo que la llena de orgullo, hasta el punto de que ha escrito esas líneas para felicitarse a sí misma.

"Todo empieza con un sueño, un sueño que tiene casi tantos años como los que cumplo mañana", escribe Aurah para comenzar el comunicado que ha emitido en sus stories de Instagram, revelando así que este sueño lo arrastra desde hace casi 36 años, que son los que cumple el 21 de noviembre, pues nació en 1989.

"Hoy puedo decir que este sueño coge forma y que lo cumplí yo solita"

"Hoy puedo decir que este sueño coge forma y qué forma. Primero en forma de papel y segundo el de la ilusión. Gracias, gracias, gracias, porque este sueño me lo cumplí solita, nadie me ayudó, yo sola lo conseguí, me costó, lo luché y aquí estoy viéndolo cumplir, cumpliéndolo yo", ha añadido la que fuera pretendienta en el mítico programa de citas de Mediaset presentado por Emma García.

Está tan orgullosa de lo que ha conseguido que ha decidido felicitarse a sí misma para cerrar estas líneas que ha escrito en sus stories, en las que no ha revelado de qué se trata exactamente.