Malbert cuenta lo ocurrido en el evento de Anabel Pantoja y carga contra Susana Molina tras sus críticas

Se ha liado en redes sociales porque Susana Molina, conocida también como Susana Bicho en Instagram, ha revelado en su podcast que le pidió a su mejor amiga, Anabel Pantoja, que no invitase a Malbert a uno de sus eventos y el youtuber ha arremetido contra la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'Gran Hermano'.

"Una vez que Anabel invitó a Malbert a la presentación de sus joyas yo le dije: '¿Para qué haces esto?'. Su actitud era no amigable y era incómodo, yo pensé que él tendría que sentirse así también porque él había criticado a mucha gente", ha relatado la ex de Gonzalo Montoya, que ha recibido la respuesta del creador de contenido.

La respuesta de Malbert

El youtuber ha asegurado que contesta a la influencer porque cree que es "mentirosa" y está "desubicada": "Supongo que está escocida porque rechacé ir a su programa hace unas semanas... Si tanto está en contra de mi presencia en los eventos no sé por qué me quería en su programa, supongo que solo le interesará mi presencia cuando la beneficia a ella... Eso de arrimarse a gente por beneficio propio e interés se le da muy bien".

En sus stories de Instagram, Malbert ha acusado a la ganadora de 'Gran Hermano 14' de "interesada" y es que cree que se ha hecho amiga de las influencers más seguidas del país - entre sus amistades figuran Dulceida, Anabel Pantoja y Nagore Robles - para tener mayor relevancia mediática: "Es una falsa y una interesada por tener beneficios laborales".

"Cuando uno no depende de nadie, vive muy tranquilo. Pero cuando tu carrera depende de con quién te juntas usando tus amistades por interés propio, imagino que debe ser muy duro estar lamiendo culos constantemente para ser relevante. Intenta ser más real y menos interesada. No necesito amiguismo para vivir del cuento, tú sí", ha añadido el creador de contenido en la red social X.

El evento de Anabel Pantoja

Malbert también ha dado su versión de lo ocurrido en el evento de Anabel Pantoja al que Susana Molina se ha referido en su podcast: "No sé de qué incomodidad habla porque estuve con Alexia Rivas y Amor Romeira increíblemente bien; es más, luego los organizadores me invitaron a quedarme a la fiesta, me trataron súper bien y estuve de risas con un montón de gente, así que no sé de qué incomodidad habla".

"¿Quién eres tú para juzgar a quien invitan tus amigas a sus eventos?", ha estallado el youtuber, que no comprende de dónde procede el malestar hacia su persona por parte de la ganadora de 'GH 14': "Yo creo que de esta chavala no he hablado nunca, no sé por qué le molesta tanto mi presencia".