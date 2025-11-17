Ana Carrillo 17 NOV 2025 - 18:08h.

Anabel Pantoja ha desmentido a Antonio Rossi por un dato que le dio a su primo en su entrevista en '¡De viernes!'

El significativo gesto de Isa Pantoja tras el perdón de Kiko Rivera por el episodio de la manguera

Compartir







Kiko Rivera volvió a pisar un plató de televisión la semana pasada al acudir a '¡De viernes!' tras tres años y medio sin dar una entrevista en este medio. En esta ocasión, habló de su separación de Irene Rosales y de su complicada relación con su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Isa Pi. El exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH DÚO' confesó que ha dado "el paso" para retomar la relación con su hermana y que ahora permanece a la espera de un movimiento por su parte.

Antonio Rossi le aseguró que su hermana estaba viendo en directo la entrevista acompañada por su prima, Anabel Pantoja, por lo que reporteros de diversas agencias, como 'Europa Press', han acudido al portal del edificio en el que la sevillana vive en Madrid mientras participa en 'Bailando con las estrellas' para preguntarle por su opinión sobre las declaraciones del ex de Jessica Bueno.

"No voy a hacer declaraciones", comenzaba diciendo Anabel, que sí que reaccionaba cuando le preguntaban si no era cierto que vio '¡De viernes!' con su prima. "Viste el programa con Isa, ¿no?", fue la pregunta de la reportera de 'Europa Press', ante lo que la amiga de Susana Molina respondía: "Es que no he visto nada ni voy a verlo"; desmintiendo así a Antonio Rossi.

¿Vio Isabel Pantoja la entrevista?

Anabel Pantoja ha negado haber visto la entrevista de Kiko Rivera y, según contó Kike Calleja en '¡Vaya fama!', Isabel Pantoja tampoco la vio, sino que estuvo jugando a las cartas mientras se emitía '¡De viernes!' en Telecinco: "Le importa cero lo que diga Kiko Rivera sobre ella. Es más, está súper cansada de que sus hijos sigan hablando de ella, de que sigan ganando dinero a costa del apellido Pantoja y hablando de Isabel Pantoja y quiere que hablen solamente de su vida. Que si quieren seguir en este medio, que hablen únicamente de su vida".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Según el colaborador, aunque la tonadillera no siguiera la entrevista porque está cansada de que su hijo hable de ella, sí que está "preocupada" por él debido a su reciente separación con Irene Rosales, de la que se separó este verano tras once años juntos y dos hijas en común, Ana y Carlota, de diez y ocho años, respectivamente.