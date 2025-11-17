Ana Carrillo 17 NOV 2025 - 19:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' ha revelado su diagnóstico médico tras lesionarse "con tanto baile de rodillas"

Anabel Pantoja ha conseguido una plaza en la semifinal de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' junto a Jorge González, Nerea Rodríguez y Blanca Navarro. La exconcursante de 'Supervivientes' le ha agradecido a la audiencia su apoyo y ha confesado que le da pena que dos grandes bailarinas como son Tania Medina y Nona Sobo estén nominadas y tengan que competir por la única plaza que queda en la semifinal. Tras sincerarse con sus seguidores sobre su opinión acerca de su pase a la semifinal, les ha contado que está lesionada y ha compartido su diagnóstico médico.

En la gala del sábado, que fue la décima del programa, la prima de Kiko Rivera bailó junto a su bailarín, Álvaro Cuenca, una samba a ritmo de 'Crazy in love', uno de los temas más populares de Beyoncé. Pese a la pena por saber que sus dos compañeras se quedaban a las puertas de la semifinal y al malestar por saber que hay quien piensa que ella no merece haber llegado tan lejos en el concurso, la influencer se mostraba feliz por haber conseguido una plaza en la semifinal.

Menos de 48 horas después de esa actuación, la prima de Isa Pantoja ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un vídeo en el que se ve que le están tratando la rodilla y les anuncia que se ha lesionado: "Pues sí, después de casi tres meses en el programa me llegó la hora, me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota, sin poder apoyar ni doblar".

"Ahora en el fisio después de estar un día de reposo con mucho hielo. En la ecografía han visto que tengo un esguince de ligamento interno", ha explicado la semifinalista de 'Bailando con las estrellas', que ha terminado su anuncio revelando que ahora su objetivo es recuperarse y ha añadido dos emoticonos, el del brazo sacando bíceps en señal de fuerza y el del corazón roto que simboliza la tristeza por haberse lesionado a las puertas de la final del concurso que le ha devuelto la ilusión y que ha supuesto su regreso a la televisión: "Ahora toca recuperarse y ver qué pasará".