Aguasantas ha contado cómo ocurrieron los hechos que desencadenaron el fatídico episodio de la manguera en Cantora

Se ha hablado mucho del fatídico episodio de la manguera en el que Kiko Rivera, tal y como él mismo reconoció en '¡De viernes!', regó literalmente a su hermana Isa para "limpiarla" por haber mantenido relaciones sexuales con un chico.

Isa Pantoja, que por ese entonces era menor de edad, había comenzado a verse con un chico de su barrio (un chico de etnia gitana) llegando a encontrarse con él a escondidas en la casa de Kiko Rivera, algo de lo que el DJ se enteró por Aguasantas.

La que en aquel momento era la novia de Manuel Cortés había mantenido con Isa Pantoja una conversación en la que la pequeña del clan le habría reconocido que tenía relaciones íntimas con un chico:

"Al parecer, la chica del servicio nos escuchó a Isa y a mí comentarlo y lo contó. Jessica Bueno me preguntó y yo se lo tuve que contar. En ese momento Jessica puso en el grito en el cielo y le pidió a Kiko que por favor hiciera algo porque ella no quería que un gitano entrara en su casa teniendo allí a su bebé recién nacido. Dijo eso del gitano delante de mí y yo alucinando, porque yo soy gitana".

Según la versión de Aguasantas, Jessica Bueno no solo sería conocedora de lo que Kiko Rivera hizo con su hermana (pese a que ella lo ha negado), si no que fue ella quien le pidió a su por entonces pareja que "hiciese algo".

Aguasantas desvela qué desencadenó el episodio de la manguera

Para Aguasantas la realidad de lo que sucedió esa noche es muy distinta a lo que tanto Kiko Rivera como Raquel Bollo han contado en televisión:

"Se ha dicho que fue Isabel Pantoja quien llamó a su hijo pidiéndole ayuda para que hiciese algo, pero no es verdad. Cuando Jessica le contó a Kiko que su hermana había estado en su casa con ese chico fue él quien llamó a la madre para contárselo y a partir de ahí se lio la que se lio".