Lucas, sobrepasado tras la entrevista de su mujer, lanza una petición desesperada a Andy: "Yo no soy un monstruo"
Lucas González ha hablado con nuestro compañero Alejandro Vigara tras las últimas palabras de su mujer en '¡De viernes!'
Este viernes María José, la actual pareja de Lucas González, se ha sentado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para contestar a la entrevista que su exmarido, el promotor musical Álvaro Molina, concedía la semana pasada en el mismo programa.
María José, que ha tildado de mentiroso al padre de sus hijos, ha asegurado en '¡De viernes!' que su ex marido "no ha contado ni una sola verdad" ya que no es cierto que ella le fuese infiel con Lucas: "Yo rompí con Álvaro en junio de 2020 y no empecé con Lucas hasta diciembre".
Para María José, todo el revuelo que se está causando en torno a la figura de Lucas no es más que una campaña de desprestigio de la que tanto Álvaro Molina como Andy están formando parte. María José cree que el que fuera compañero musical de Lucas lo que quiere es promocionar su trabajo en solitario ya que, tal y como ella misma ha dicho, "en 20 años nunca ha visto conflicto entre ellos".
Primeras palabras de Lucas González
Alejandro Vigara se ha trasladado hasta el domicilio de Lucas González para conocer de primera mano cómo se encuentra el andaluz y cuáles serán sus pasos a seguir tras los últimos acontecimientos. El reportero de '¡Vaya fama!' asegura que se ha encontrado a un Lucas sobrepasado y muy triste. Lucas hablaba como nunca antes para nuestro micrófono:
"Quiero recalcar que lo que estamos viviendo mi familia y yo se puede calificar como bullying, se están pasando unas líneas rojas que no entiendo, no sé por qué esta inquina hacia mi persona. Yo lo único que pido es vivir en paz, no he ido a ningún plató a hablar de nadie, yo quiero que todo el mundo triunfe en la vida, pero sin pisar a nadie. Yo sigo queriendo a Andy, quiero pensar que está mal aconsejado por alguien que está más interesado en promocionar su disco que en hacer las cosas bien, le pediría por favor que deje de hablar de mí como lo está haciendo porque yo no soy ningún monstruo".