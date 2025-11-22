Kiko Rivera reacciona a la entrevista de su hermana, Isa Pantoja, en '¡De viernes!': "Está enfadado"

Tras las duras confesiones de Kiko Rivera en '¡De viernes!' en las que pidió perdón a Isa Pantoja y rogó un acercamiento hacia ella, su hermana se ha sentado en el mismo plató para darle una respuesta a su hermano. La hija de Isabel Pantoja se sinceró con los espectadores del programa y desveló qué piensa respecto a este arrepentimiento por parte de Kiko: "Quiero perdonar esas cosas, pero me duele mucho", llegó a decir durante su entrevista, entre lágrimas.

Isa Pantoja quiere perdonar a su hermano y recuperar la relación que tuvieron, pero tiene dudas y miedo. Quiere, por un lado, dejarle entrar de nuevo en su vida, pero teme que todo este tambalee la estabilidad y felicidad que tiene ahora mismo en su vida. En resumidas cuentas, no termina de fiarse de este perdón y este arrepentimiento, lo que le hace tener sentimientos encontrados. En '¡Vaya fama!' tenemos la primera reacción de Kiko Rivera ante estas declaraciones por parte de su hermana.

La reacción de Kiko Rivera a la entrevista de Isa Pantoja en '¡De viernes!'

La prensa pilla a Kiko Rivera por la calle y le pregunta por esta mediática entrevista de su hermana, pero el DJ no se pronuncia al respecto. Decepcionados por sus nulas palabras ("solo habla si hay dinero de por medio", comentan algunos desde el plató), pero tenemos más información en exclusiva, pues la periodista Gema Fernández ha podido hablar con el entorno del DJ. La colaboradora de '¡Vaya fama!' asegura que el hijo de la tonadillera "no se ha quedado contento".

"Él tenía la sensación de que iba a pedir perdón y se le iban a abrir las puertas, pero se ha sorprendido con la reacción de su hermana, que ha sido muy madura", añade Gema Fernández. "Isa no está preparada y necesita tiempo. Siente que su hermano le ha pedido perdón con la boca pequeña. "Él está enfadado y no le ha gustado todo lo que ha contado su hermana", es el resumen de la periodista tras haber contactado con el entorno de Kiko.