Antía Troncoso 22 NOV 2025 - 03:27h.

'Andy y Lucas' se separaban definitivamente el pasado mes de octubre tras 22 años juntos. Una decisión que desataba numerosas especulaciones sobre una posible mala relación entre los cantantes y que terminaba en una guerra de acusaciones entre ellos. Esta noche, María José, mujer de Lucas, visita '¡De viernes!' para abordar todas las polémicas surgidas a raíz de esto y responder a su exmarido Álvaro Molina, expromotor del dúo musical, después de que este asegurase que le había sido infiel con el cantante.

Hace un par de semanas, Álvaro Molina rompía su silencio en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. El exrepresentante de 'Andy y Lucas' sacaba a la luz todos los secretos nunca antes contados de los cantantes y arremetía especialmente contra Lucas, pues, pese a que con él le unía una amistad más estrecha que con Andy, este acabó traicionándolo, su exmujer le puso los cuernos con él. Ahora, la propia María José se sienta en nuestro programa y desmiente todo lo que ha contado el expromotor del dúo musical.

María José acusa a su exmarido de ser un mentiroso

Durante su entrevista, la mujer de Lucas se defiende de la acusación de su exmarido, quien relataba en nuestro programa que María José le había sido desleal con el cantante y que, incluso, llegó a irse de su casa sin ninguna explicación, dejando a sus hijos atrás". ¿Es esto cierto? La principal implicada da su versión y lo desmiente todo, empezando desde el trabajo de Álvaro Molina: "Él nunca ha sido promotor, en la vida. Siempre se ha dedicado a la reparación de electrodomésticos. Lo podéis comprobar cuando queráis".

En cuanto a la infidelidad y cómo, según Álvaro Molina, la había descubierto, María José explicaba: "No paso nada de lo que él esta contando. Se lo ha inventado todo. Álvaro es muy mentiroso. El padre de mis hijos es muy mentiroso. No ha dicho nada que sea verdad... Yo rompí mi relación con él en junio de 2020. Empecé mi relación con Lucas en diciembre de 2020. Mi relación con Álvaro se respetó siempre hasta mi ruptura", sentenciaba la invitada de la noche.

Lucas entra en directo para defender a su mujer

En plena entrevista a María José, Lucas entraba en directo para mostrarle su apoyo y defenderla. Y es que el cantante, que veía agobiada a su esposa por tener que meterse a opinar sobre su conflicto con su excompañero Andy, intervenía en el programa para echar un capote a su pareja. Además, el cantante aprovechaba el momento para desmentir él mismo la deslealtad y, en cuanto a Andy, aseguraba que estaba dispuesto en un futuro a sentarse a hablar con él para aclarar todo lo ocurrido entre ellos.