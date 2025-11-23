Fiesta 23 NOV 2025 - 19:06h.

Saúl Ortiz destapa un demoledor audio de Lucas en el que le insulta y se enfrentan en directo en 'Fiesta'

'Fiesta' se encuentra analizando la última hora en torno al enfrentamiento que llevan semanas protagonizando Lucas y Andy tras haberse separado como dúo musical. En este sentido, el programa analiza la entrevista que concedió María José, la mujer de Lucas, este fin de semana en '¡De viernes!' cuando Saúl Ortiz ha querido destacar un episodio desagradable que ha vivido con el cantante recientemente. Tras contar esto, el artista coge la llamada del periodista y mantiene una acalorada conversación en pleno directo.

Vayamos por partes. Esto es lo que cuenta Saúl Ortiz sobre lo que le sucedió con Lucas: hace dos semanas, le hizo una entrevista a Andy para el medio '20 minutos' y que Lucas le llamó una mañana. Acordaron que le iba a dar unas declaraciones y Saúl tomó notas y grabó la llamada. Le concede así una entrevista de dieciséis minutos en la que Lucas le da su versión de todo lo que ha sucedido con su excompañero e incluso le envía cierta documentación "sensible sobre Andy".

"Cuando yo le paso esa entrevista, él se enfada muchísimo y me dice que no, que ponga sus preguntas y sus respuestas en tercera persona, que no quiere dar la cara y entonces yo le digo que no tengo entonces nada que publicar, que yo si cuento algo, lo cuento en primera persona. Él se enfada y me manda un audio insultante para mí que es terrible, está muy preocupado por lo que he comido para estar sentido aquí, para trabajar y, desde luego, es un insulto", detalla Saúl.

Marisa Martín Blázquez y Sergio Garrido han escuchado este audio al que se refiere Saúl Ortiz y consideran que es "asqueroso" por la manera en la que Lucas trata al periodista: "No creo nada a Lucas, se ha dirigido en una terminología tan bochornosa, tan despectiva y tan de mala educación... es que es hasta denunciable. Le falta el respecto personal y profesional, me parece una indecencia", tacha Marisa. Amor Romeira e Iván Reboso lo escuchan a través de unos cascos y no salen de su asombro: "Has estado vendiendo lo que no eres porque esto no se puede permitir y vas de víctima... es aberrante", estalla Iván.

Tenso enfrentamiento entre Lucas y Saúl Ortiz en 'Fiesta': "Te voy a poner una demanda"

Ante este panorama, Saúl Ortiz decide llamar en directo a Lucas, que coge la llamada, produciéndose un tenso enfrentamiento: "Lo que estáis comentando del tema del audio de Saúl, la verdad es que en esa frase me pasé... pero reconoce Saúl cómo tú me buscas, cómo tú me llamas las cosas que tú me dices, eso no se lo pones a tus compañeros, ¿verdad? Tú me dices de todo, me dices ladrón, que no tengo vergüenza...". En este momento, Saúl se enfada y le exige al cantante que lo demuestre.

La tensión va en aumento y Saúl termina cortando la llamada, no si antes advertirle: "Ahora sí que me voy a cabrear yo... te estás metiendo en un lío... No voy a seguir con la conversación. He justificado una actitud pero, desde luego, te digo desde aquí, Lucas, solo he denunciado una vez en mi vida, pero te voy a poner una demanda porque esto me parece una barbaridad".

Lucas llama de nuevo a 'Fiesta' para pedir perdón a Saúl Ortiz

Minutos después, Lucas interviene de nuevo en directo en 'Fiesta' para disculparse por lo sucedido: "Con la mano en el corazón, le pido disculpas a Saúl. Mantuvimos una conversación privada, espero que aceptes mis disculpas y también se las pido al equipo. en ese audio me salió una vena callejera que no exculpo. Me doy vergüenza por ese audio, no está a la altura de los valores que tengo en mi vida. No me justifico, pero llevo un año y medio... que se me está dando muchísima caña. El bullying para los adultos también existe".