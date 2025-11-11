Andy Morales, ex de Andy y Lucas, se sincera en ‘El tiempo justo’: “Ahora me siento liberado”

El artista visita el programa de Joaquín Prat para hablar de su nueva etapa en solitario y de la ruptura con su compañero tras más de dos décadas juntos

El plató de ‘El tiempo justo’ ha recibido este miércoles a Andy Morales, quien ha concedido una entrevista tras la separación definitiva del dúo Andy y Lucas. El artista, que acaba de iniciar su carrera en solitario con el disco ‘Solo’, ha confesado a Joaquín Prat que ahora vive una etapa de calma y libertad tras más de dos décadas de carrera compartida con su amigo y compañero Lucas González.

“Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera”, aseguró Andy, visiblemente más relajado. “Sí, me siento más tranquilo, mucho más tranquilo”.

Durante la conversación, Andy no ha escondido la tristeza que le provoca la manera en que se produjo la separación del grupo: “No preveía que fuéramos a terminar tan mal. Me da mucha pena porque hemos compartido cosas muy bonitas y hemos sido amigos toda la vida. Ha sido inevitable, pero me da muchísima lástima”, reconocía emocionado.

El artista explicó que comenzó a dar forma a su nuevo trabajo en mayo, mientras aún quedaban conciertos pendientes de la gira de despedida del dúo: “Nunca me había planteado una carrera en solitario, no me veía sin Lucas. Pero después de cómo fue todo… no me iba a quedar en casa”.

Su nueva etapa: “Solo” y la canción ‘Marioneta’

Andy presentó además en el programa su nuevo tema, ‘Marioneta’, una canción que escribió en junio y grabó en julio, antes de las últimas declaraciones de su excompañero. El cantante reconoció que llegó a plantearse no publicarla para no alimentar la polémica.

“No quería entrar en más lío del que había, pero es un tema muy personal, habla de experiencias que he vivido y de un desamor que me hizo mucho daño”, aseguraba entre risas el cantante.