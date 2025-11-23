Berto González 23 NOV 2025 - 10:00h.

Adara Molinero y Rodri Fuertes pusieron fin a su relación tras varios intentos fallidos de reconciliación, una ruptura motivada por sus diferencias personales y el desgaste emocional que hoy los mantiene en etapas vitales muy distintas

Cronología de la historia de amor de Rodri Fuertes y Adara Molinero

Compartir







La relación entre Adara Molinero y Rodri Fuertes fue una de las más seguidas de la televisión tras su paso por 'Gran Hermano 17'. Su historia de amor, marcada por altibajos, rumores y reconciliaciones, terminó de manera definitiva hace ya dos años. Actualmente, Adara atraviesa un momento de cambio personal tras quedarse a las puertas de la final de 'Supervivientes All Stars 2', mientras que Rodri se prepara para convertirse en padre por primera vez junto a Marta Castro, con quien mantiene una relación estable desde hace más de un año. Con ambos viviendo etapas vitales muy diferentes, contamos los motivos que precipitaron su ruptura y el fin de una de las parejas más mediáticas de la pequeña pantalla.

Dos caminos separados: la nueva vida de Adara y Rodri

Adara Molinero, una de las concursantes más reconocidas del universo 'Gran Hermano' y colaboradora habitual en televisión, acaba de finalizar su participación en 'Supervivientes All Stars 2'. La madrileña llegó hasta las últimas etapas del concurso, quedando eliminada en la recta final y demostrando, una vez más, su capacidad para conectar con el público y enfrentarse a los desafíos del formato. Tras su regreso a España, Adara Molinero se encuentra en un momento de introspección y estabilidad familiar, centrada en su hijo Martín, fruto de su anterior relación con Hugo Sierra.

Por su parte, Rodri Fuertes vive una etapa completamente distinta. El exconcursante de 'GH' y empresario mantiene una sólida relación con Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto, y ambos anunciaron recientemente que esperan su primer hijo en común. A través de sus redes sociales, Rodri Fuertes ha compartido su ilusión por la paternidad y el nuevo rumbo que ha tomado su vida.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero reacciona a la posibilidad de que Rodri Fuertes hable de su relación

Un romance que nació en la pequeña pantalla

El romance entre Rodri y Adara comenzó en 2016, durante su convivencia en 'GH 17'. Aunque al principio su relación fue más una amistad marcada por la complicidad, el tiempo confirmó la conexión entre ambos. Tras finalizar el concurso, iniciaron un noviazgo fuera de la casa que despertó un gran interés mediático y se consolidó como una de las parejas más populares surgidas tras el reality.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Durante años, compartieron proyectos, viajes y apariciones conjuntas en televisión. Sin embargo, su relación también estuvo marcada por la distancia y las diferencias personales. En 2020, tras un periodo de separación, ambos decidieron darse una nueva oportunidad que apenas duró unos meses. A pesar del cariño mutuo, las discusiones constantes y la presión mediática terminaron por enfriar la relación. El final de su historia fue confirmado públicamente por ambos en redes sociales. Mientras Adara Molinero pedía respeto y aseguraba que la ruptura había sido difícil, Rodri Fuertes optaba por guardar silencio durante un tiempo antes de explicar su versión de los hechos y desvelar los motivos de la ruptura.

El fin de la relación y los motivos de la ruptura sentimental

Un año y medio después de romper, Rodri Fuertes reveló los verdaderos motivos que llevaron al final de su relación con Adara. En sus declaraciones recogidas por Mtmad en el podcast 'Me quedo conmigo', el madrileño explicó que la convivencia y las diferencias en la forma de entender la vida acabaron desgastando su relación. Según él, "la relación se volvió insostenible", y aunque existía afecto entre ambos, ya no compartían la misma ilusión del principio. El exconcursante reconoció que durante un tiempo intentaron salvar la relación, pero los conflictos y la falta de estabilidad emocional provocaron una ruptura definitiva. "No hubo terceras personas, simplemente no funcionó", aclaró, negando los rumores que circularon entonces sobre posibles infidelidades. Además, Rodri Fuertes aseguró que le costó dar el paso de romper su relación con Adara ya que era muy grande su "dependencia emocional": "No me ha pasado en la vida, no podía estar sin saber nada de ella, era como una droga".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Adara Molinero, por su parte, también se pronunció en varias ocasiones sobre aquella etapa, describiéndola como "una relación intensa" en la que hubo sentimientos reales, pero que le dejó "emocionalmente agotada". La influencer confesó que necesitó tiempo para recuperarse del desgaste y reencontrarse consigo misma.

Tras las declaraciones de Rodri Fuertes en 'Me quedo conmigo', que coincidió con la mediática ruptura de Adara con Álex Ghita, salieron a la luz nuevos detalles de su ruptura. El entrenador personal aseguró que Adara Molinero estaba empeñada en tener un hijo con Rodri Fuertes siendo este uno de los motivos de su ruptura. Sin embargo, Adara no dudó en responder que fue Rodri quien insistía en traer al mundo un bebé junto a la influencer. Durante este tiempo, ambos han evitado entrar en polémicas dejando su ruptura y su relación de tres años en el pasado. Hoy, cada uno sigue su propio camino: Adara consolidada como personaje mediático, influencer y madre, y Rodri construyendo una vida familiar junto a su actual pareja.