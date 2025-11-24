El político ha reconocido: "Nos da vergüenza hablar de algo como la próstata, porque está tan íntimamente relacionado con la salud sexual"

El exprimer ministro ha pedido que se establezca un programa de cribado específico para tratar el cáncer de próstata en Reino Unido

Compartir







El exprimer ministro británico, David Cameron, ha anunciado públicamente que le diagnosticaron cáncer de próstata hace aproximadamente un año.

Tal y como ha revelado a 'The Times', su esposa fue quien le animó a hacerse la prueba tras escuchar en la radio cómo Nick Jones, fundador de Soho House, hablaba sobre su propio diagnóstico. Por ello se realizó un test de PSA -antígeno prostático específico-, que mide en sangre una proteína relacionada con la próstata.

Los resultados fueron alarmantes, lo que llevó a una resonancia magnética en la que aparecían "algunas manchas negras". Finalmente, una biopsia confirmó que se trataba de cáncer.

"Siempre temes escuchar esas palabras… cuando comienzan a salir de la boca del médico, piensas, 'Oh, no, lo va a decir. Lo va a decir… ¡Dios mío, lo dijo!'", ha confesado el político.

Para tratarlo, Cameron se sometió a una terapia focal, un procedimiento menos invasivo que usa pulsos eléctricos para destruir las células cancerígenas manteniendo el tejido sano.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Después del tratamiento, le hicieron otra resonancia magnética. Recuerda el día, porque los estadounidenses acababan de atacar la central nuclear iraní. "Fue la misma semana en que Donald Trump hablaba de la evaluación de los daños causados por la bomba en Fornow... Me hicieron mi propia evaluación de los daños causados por la bomba".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tal y como ha destacado, su cáncer estaba "muy cerca de varios nervios importantes y partes de la anatomía. Cuando ves la imagen de las partes que necesitas eliminar y las que aún están bien, ¿no? Fue un gran alivio. Fue un gran momento".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una petición

En este sentido, el exprimer ministro ha pedido que se establezca un programa de cribado específico para tratar el cáncer de próstata en Reino Unido. "Quiero, por así decirlo, salir del armario. Quiero sumar mi nombre a la larga lista de personas que piden un programa de detección específico".

Asimismo, ha reconocido que no le gusta hablar de asuntos tan íntimos, pero creía que debía hacerlo por la relevancia de su experiencia: "No me gusta mucho hablar de mis problemas de salud íntima, pero creo que debía hacerlo… Seamos sinceros: los hombres no somos muy buenos hablando de nuestra salud. Tendemos a posponer las cosas. Nos da vergüenza hablar de algo como la próstata, porque está tan íntimamente relacionado con la salud sexual y todo lo demás. Pensé: 'bueno, esto te ha pasado y deberías hablar al respecto'".

Además, ha afirmado que su testimonio puede servir para que otros hombres se hagan las pruebas: "Me hice una ecografía. Me ayudó a descubrir que algo andaba mal. Me dio la oportunidad de afrontarlo", ha sentenciado.