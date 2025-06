Candela Hornero Madrid, 11 JUN 2025 - 06:20h.

El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres, pero aún hay miedo y desinformación que retrasan su detección. Un simple análisis de sangre puede detectar esta enfermedad a tiempo y salvar miles de vidas

El primer test que permite identificar el cáncer de próstata en casa: resultados fiables en 15 minutos

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y la tercera causa de mortalidad por cáncer en hombres en España, solo por detrás del cáncer de pulmón y el colorrectal. En 2023, casi 6.000 hombres fallecieron por esta causa y para 2025, se estima una incidencia de 32.188 nuevos casos, según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

La buena noticia es que la supervivencia a cinco años es del 90%, una cifra que se debe, en gran parte, al diagnóstico precoz y a los avances en los tratamientos. Pero esa detección temprana no ocurre sola: exige que los hombres acudan a realizarse pruebas periódicas, algo que todavía no sucede con la naturalidad con la que debería.

Un análisis que puede cambiarlo todo

La prueba más habitual para la detección precoz del cáncer de próstata es la analítica de sangre que mide el nivel de antígeno prostático específico (PSA), una proteína producida por la próstata. "Niveles elevados de PSA no significan necesariamente que haya un cáncer, pero sí indican que pueden ser necesarias pruebas complementarias para confirmar o descartar un diagnóstico", explica César Camaño, vicepresidente segundo de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP).

A pesar de ser una prueba sencilla que se puede pedir durante un análisis rutinario de control, muchos hombres aún evitan esta analítica. "Retrasan la visita al médico por miedo o por la desinformación que existe sobre cómo se hacen las pruebas", añade. "El cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa. Nadie quiere hablar de ella por esa falsa masculinidad que nos han inculcado. Pero hay que romper con eso", denuncia Camaño durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se celebra cada año el 11 de junio.

Desinformación, estigmas y silencios

La recomendación general es que los hombres acudan al urólogo una vez al año a partir de los 50 años, o desde los 45 si tienen antecedentes familiares. El primer paso es el análisis de PSA y si los valores están alterados, puede que se necesite realizar un tacto rectal. "Es una prueba rápida e indolora que aún genera mucho rechazo por prejuicios machistas. Se hacen bromas desafortunadas, pero la realidad es que salva vidas. Y no es lo primero que se hace, sino una prueba complementaria si el PSA lo justifica", insiste. Además, el estudio se puede complementar con otras pruebas como la biopsia de próstata y pruebas de imagen.

Para Camaño, hay una evidente diferencia de conciencia social respecto a otros tipos de cáncer. "Del de próstata no se habla como del cáncer de mama. Las mujeres se toman muy en serio sus revisiones. Muchos hombres, en cambio, no saben ni por dónde empezar". También hay un silencio en torno a los efectos secundarios de los tratamientos, como la disfunción eréctil o la incontinencia urinaria. "Muchos pacientes no lo cuentan por vergüenza o miedo a ser señalados. Hay que normalizar hablar de estas consecuencias".

La falta de un cribado

Camaño sabe bien la importancia de ser constante con las revisiones. "Yo empecé a hacerme revisiones a los 50 porque mi padre lo tuvo. A los 63 me diagnosticaron cáncer de próstata. Me operaron, pero dos años después el PSA volvió a subir y tuve que recibir radioterapia", recuerda. Ahora, a sus 71 años, va a revisiones cada seis meses , que "de momento está todo bien" y anima a todos los hombres a pedir una vez al año a su médico de cabecera que incluya el PSA en los análisis. "No cuesta nada", remarca.

Este camino hacia la concienciación se vería reforzado con la implantación de programas de cribado. Sin embargo, "en España no existe todavía un programa nacional de cribado del cáncer de próstata, y esa es una de nuestras principales reivindicaciones desde la asociación", denuncia Camaño.

En septiembre de 2022, la Comisión Europea recomendó a los países miembros implantar cribados para este tipo de cáncer antes de 2025. "Pues bien, estamos en 2025 y no se ha puesto en marcha. Solo Galicia, Cataluña y el País Vasco han iniciado proyectos piloto en zonas concretas. El resto del país sigue sin actuar. Parece que se mira hacia otro lado", lamenta

Retos: abordaje integral y paciente informado

Camaño insiste en la necesidad de equipos multidisciplinares para un abordaje completo de la enfermedad. Además, reclama una mejora en la relación médico-paciente: "El paciente debe estar informado y participar en la toma de decisiones. No puede haber un sesgo según el especialista que lo atienda. Se deben presentar todas las opciones, explicar sus riesgos y beneficios, y permitir que sea el paciente quien elija con criterio".

También pide una atención más humanizada: "Aunque hay profesionales y hospitales muy concienciados, aún queda mucho por hacer. En ocasiones entras al hospital siendo Pepe Martínez, con tu historia y tu familia, y en cuanto cruzas la puerta pasas a ser un número".

Romper el silencio

La Asociación Nacional de Cáncer de Próstata trabaja activamente para visibilizar la enfermedad, reducir el estigma y ofrecer información fiable. En su página web han habilitado un foro donde pacientes y profesionales comparten experiencias, dudas y consejos.

"Hacerse una prueba no es difícil. Lo difícil es enfrentarse a un diagnóstico tardío, cuando ya no hay vuelta atrás y empezar a contar los días que te quedan de vida", concluye Camaño.