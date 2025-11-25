El regreso de la madre de Marí Cielo reabre un conflicto que parecía enterrado mientras la mujer de Andrés Pajares responde con contundencia

En ‘El tiempo justo’, el culebrón Pajares ha vuelto a ocupar la mesa tras la reaparición de Chonchi en el programa ‘Fiesta’. Un regreso inesperado que ha provocado reacciones inmediatas y que, según el colaborador Kike Quintana, está lejos de ser un gesto puntual. “Chonchi ha venido para quedarse”, adelantó en directo. Y no solo eso: asegura que pretende “facturar contando los episodios más oscuros de Andrés Pajares”.

El detonante de este nuevo capítulo fue la emisión de ‘Fiesta’, donde la madre de Marí Cielo reapareció después de décadas de silencio público. La reacción no tardó en llegar: Joaquín Prat informó de que Andrés Pajares “no va a decir ni una sola palabra sobre este asunto”. Sin embargo, su entorno sí se ha pronunciado.

La respuesta de la mujer de Pajares

El reportero Álex Álvarez logró hablar en exclusiva con Juana, la actual mujer del actor. Y su mensaje fue breve, firme y muy claro: “Nos da exactamente igual lo que diga esta señora”. Según explicó, tanto ella como Pajares están cansados de escuchar “siempre lo mismo” y no piensan alimentar el conflicto.

Juana remarcó que, durante sus seis años de matrimonio, Pajares “siempre se ha portado muy bien” con ella y que el pasado “no le corresponde contarlo”.

Unas palabras que llegan después de que amigos y familiares informaran al actor de los comentarios emitidos en televisión. Él, insiste su pareja, prefiere mantenerse completamente al margen.

El papel de Marí Cielo y el “busto” que lo cambia todo

La situación se ha complicado también por la posición de Marí Cielo Pajares. Según Kike Quintana, la hija del actor habría sido “el parapeto” que mantuvo en silencio a Chonchi durante años. “Le decía: ‘mamá, cállate’”, explica el colaborador, que asegura que entre ambas existe una buena relación e incluso apoyo económico.

Sin embargo, la reciente cesión del busto que Chonchi regaló en su día a Pajares, y que ahora él ha entregado al Teatro Amaya, habría colmado la paciencia de la madre de Marí Cielo. Un gesto que ella interpreta como un desprecio.

Según las fuentes del entorno de Marí Cielo con las que ha hablado Quintana, tanto Chonchi como, “probablemente”, la propia Marí Cielo acabarán hablando. Y lo harían contando episodios “muy oscuros”, algunos de ellos “con pistola de por medio”, que nunca han visto la luz pese a haber circulado en círculos privados durante décadas.