Luis Pliego desvela en ‘El tiempo justo’ el conflicto que marcó la fiesta mientras el plató analiza la mala relación entre la madre de Anabel y su pareja

Anabel Pantoja, emocionada con la sorpresa que le ha dado Isa Pantoja en el primer cumpleaños de su hija

Compartir







La celebración del primer cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja, que debía ser un día de alegría absoluta para la familia, acabó convirtiéndose en un reflejo de la guerra fría que se vive entre dos de las personas más importantes para la colaboradora: su madre, Merchi, y su pareja, David.

En ‘El tiempo justo’, Luis Pliego, director de Lecturas, avanzó los detalles de la exclusiva que la revista publica este miércoles y que confirma lo que era ya un secreto a voces: la relación entre ambos es inexistente y atraviesa un punto de no retorno.

Un cumpleaños marcado por la distancia

Pliego explicó que, aunque Merchi viaja cada semana a Madrid para ayudar a su hija con la niña, la tensión con David llega hasta tal punto que se organizan para no coincidir bajo el mismo techo. “Lo habitual es que cuando llega David desde Córdoba el fin de semana, Merchi se vaya a Sevilla”, desveló.

Pero en esta ocasión, al tratarse del cumpleaños de la pequeña, la madre de Anabel no quiso ni dormir en el piso de su hija y pasó la noche previa en casa de una amiga de la colaboradora.

Durante la celebración, la situación fue incluso más evidente: no se saludaron, no hablaron y no se hicieron ni una sola foto juntos. “Se esquivaron durante toda la fiesta”, aseguró Pliego, que apunta a un ambiente tenso que no pasó desapercibido para nadie.

El origen del conflicto: el ingreso de la niña y la investigación judicial

Antonio Rossi recordó que esta mala relación no es nueva y que todo se remonta al episodio del ingreso hospitalario de la pequeña y la posterior investigación judicial.

Según Rossi, la familia responsabiliza a David de parte de lo ocurrido y él, “consciente de ello”, habría sido quien impulsó un informe para desacreditar la causa, un documento que firmó él pero no Anabel, lo que habría generado aún más suspicacias.

“Desde entonces la comunicación es nula”, sentenció el periodista. El plató coincidió en que, tras casi un año de aquel episodio, llama la atención que la herida no solo no se haya cerrado, sino que parece haberse enquistado.

La fiesta, que pretendía ser una celebración íntima, terminó convertida en el escenario perfecto para confirmar lo que la revista detalla en su exclusiva: la relación entre Merchi y David está rota, hasta el punto de que incluso en un día tan señalado no pudieron disimular el malestar.