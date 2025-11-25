El cantante rompe su silencio en exclusiva para ‘El tiempo justo’ y se distancia por completo de las afirmaciones de Romina sobre Ylenia

La publicación de las memorias de Romina Power, en las que vuelve a sostener, como lleva haciendo durante más de tres décadas, que su hija Ylenia sigue viva, ha reabierto una herida que nunca terminó de cerrarse.

En ‘El tiempo justo’, el reportero Álex Álvarez ha logrado hablar en exclusiva con Albano, que no solo no comparte las palabras de su exmujer, sino que ha dejado clara su profunda molestia ante la insistencia de Romina.

“Ya te adelanto que no, que Albano no está nada de acuerdo con lo que dice Romina”, explicaba Álvarez antes de emitir sus declaraciones. “No ha podido ocultar lo incómodo y dolido que está”.

Las palabras de Albano

En la conversación mantenida con el programa, el cantante italiano se mostró frío, directo y absolutamente práctico frente a la visión emocional y esperanzada de Romina. “Soy un hombre práctico y realista, y no me interesa”, afirmó al ser preguntado por el libro.

Aseguró que cada mención al tema supone para él “una cuchillada en el corazón”, un dolor que no quiere seguir alimentando. Aunque insistió en que siente respeto total por la opinión de Romina, subrayó que sus vidas llevan 30 años separadas y que él está “fuera del juego”, dejando claro que no comparte ni apoya las afirmaciones de la actriz y cantante sobre la supuesta supervivencia de Ylenia.

Tras la llamada, Álex Álvarez explicó desde plató la postura del artista: “Lo que significa que sea práctico es que él ya hizo su duelo. Considera que su hija falleció y que, aunque le duele profundamente, debe seguir adelante”.

El reportero destacó también una frase que llamó la atención del equipo: “Yo sé dónde está mi hija”. Una declaración que Albano ya ha repetido en otras ocasiones y que, como recordó Joaquín Pratt, apunta a que el cantante cree que Ylenia descansa en el cielo, una convicción que mantiene desde hace años.