Claudia Barraso 25 NOV 2025 - 19:17h.

El actor estadounidense James Van Der Beek ha reaparecido con mejor aspecto físico desde que fue diagnosticado de cáncer

James Van Der Beek, el actor estadounidense conocido por interpretar a ‘Dawson’, de ‘Dawson Crece’, no estaba pasando por su mejor momento desde que le diagnosticaron un cáncer colorrectal en estadio tres el año pasado. Hace un mes que volvió a aparecer públicamente y su debilitado estado físico preocupó mucho.

Sin embargo, hace unas horas que el actor publicaba un vídeo luciendo una camiseta y cogiendo un balón donde se le ve con una luz en el rostro y mucho más mejorado. Su mujer, Kimberley, era quien confirmaba con su comentario que este sorprendente cambio se debe a una recuperación que ha devuelto la ilusión a toda la familia. ¡Eres un mago, te estás recuperando!”, decía su comentario en la publicación del actor, que también se ha llenado de muchos parecidos de su gente, fans y seres queridos.

La camiseta que luce es una que él mismo ha decidido sacar a la venta y que pertenece a su película ‘Varsity Blues’. Es una prenda de una colección limitada que utilizó para una buena causa: recaudar fondos para su tratamiento. Con el dinero conseguido no solo ha podido costear los medicamentos que han ayudado a que pueda estar recuperándose poco a poco del cáncer, sino que también ha destinado el 100% de los beneficios a las familias que enfrentan el cáncer, como es la suya.

El comunicado y agradecimiento del actor

"El año pasado, cuando saqué la camiseta del Blues, me sorprendió el amor y el apoyo que recibí de todos vosotros. Ha significado más de lo que puedo expresar. Gracias por el amor, las oraciones, el apoyo, y por hacer que esta camiseta signifique algo mucho más grande que una película. Las ganancias van directamente a ayudar con el tratamiento y apoyar a las familias que caminan por el mismo camino”, decía en el post.

El estadounidense, aunque no ha hecho muchas apariciones públicas desde que recibió este duro diagnóstico, sí que habló abiertamente de qué supuso la enfermedad en su vida y de lo que le “ha enseñado el cáncer” en un vídeo que aparece en su casa hablando a la cámara y abriéndose en cuerpo y alma sobre cómo ha cambiado su vida además de lo que ha significado para él este punto de inflexión. Además, siempre ha reflejado la importancia y la ayuda que ha supuesto su familia durante el proceso de recuperación.