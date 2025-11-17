Alberto Rosa 17 NOV 2025 - 18:05h.

El actor Jarryd Nurden ha regresado a los escenarios tras perder la mitad de un pulmón debido al cáncer. El actor, de 34 años, originario de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, se mudó a Londres en octubre de 2021 para perseguir el sueño de actuar en el ‘West End’.

Sin embargo, dos años después de vender su patrimonio para obtener una visa y mudarse, le diagnosticaron un neoplasma neuroendocrino maligno primario de pulmón, un tipo de cáncer de pulmón poco común que lo mantuvo hospitalizado durante meses. El diagnóstico obligó a extirpar del todo el lóbulo inferior de su pulmón izquierdo, lo que lo sumió en un largo periodo de recuperación plagado de incertidumbre sobre su futuro artístico.

En un principio, el actor pensaba que había contraído “una gripe muy fuerte”, tal y como aseguró a 'The Independent'. “Cuando recibí esa llamada, mi mundo se derrumbó”, confesó. “Hasta ese momento, había hecho planes sobre cómo sobrevivir, pero como esto me estaba dejando fuera de juego por quién sabe cuánto tiempo, pensé: 'Estoy realmente jodido'”.

"Creo que en un momento dado mi vida pendió de un hilo"

Nurden tenía algunas cicatrices en el pulmón debido a un ahogamiento accidental que sufrió de niño. Estaba luchando contra una enfermedad pasajera y continuó actuando mientras los médicos investigaban sus síntomas. “La recuperación fue muy dura, porque la primera cirugía abierta, la más importante, salió mal, con muchas complicaciones”, señaló a ‘The Independent’ el actor.

“Creo que en un momento dado mi vida pendió de un hilo. Y luego simplemente no mejoraba. Estuve cuatro meses ingresado en el hospital. Tuve que someterme a una según da cirugía abierta para eliminar las infecciones. Fue un infierno”, añadió. A pesar del desgaste físico y emocional, Nurden luchó por volver a los escenarios, demostrando que su sueño por conseguir una carrera de talla mundial estaba lejos de haber desaparecido.

El actor ha hablado de “la profunda tristeza” que sintió durante los cuatro meses que estuvo ingresado. “Un miedo inmenso a no volver a bailar ni a cantar jamás. Mucha negatividad, mucho dolor. Nunca en mi vida había experimentado tanto dolor”, señaló.

Pudo volver a los escenarios

Por suerte, Nurden pudo volver a los escenarios interpretando a Mary Sunshine en la temporada de septiembre del musical ‘Chicago’ en China. Me sentí muy orgulloso de mí mismo por haber tenido tanto valor, pero tampoco tenía otra opción”, recalcó.

Tras finalizar su primer espectáculo tres meses después de su última cirugía, Nurden recordó haber sentido una “inmensa gratitud”. “Sentí una enorme gratitud por volver a los escenarios, por estar en un espectáculo que amo tanto, por formar parte de una compañía que me apoya tanto”, dijo. “Creo que cuando uno pasa por algo que le cambia la vida, deja de preocuparse por pequeñeces.

A menudo se oye a la gente hablar de cómo les ha cambiado la vida tras sufrir grandes traumas, y uno no suele sentirse identificado, pero ahora lo entiendo perfectamente”, concluyó. Nurden confesó su carrera teatral en 2013, en una producción sudafricana de ‘West Side Story’, y la internacionalizó con una gira de ‘Cats’ en 2014.