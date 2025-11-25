La tajante respuesta de Javy López al comunicado de su ex Ruth Basauri: "Hay cosas que se me escapan"
Pese a que Ruth Basauri y Javy López han encontrado el amor por separado, su relación está más tensa que nunca y es constante el cruce de acusaciones que hay entre ellos. Si la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' creía que había puesto fin a su guerra con su comunicado, el cubano ha dado una dura respuesta a estas palabras que no le han hecho ninguna gracia.
Una guerra abierta que se ha intensificado a raíz de unos vídeos que ambos compartían recientemente en sus redes a modo de indirectas. Esto no es un capítulo aislado porque los cruces de acusaciones y pullas se han convertido en una constante en este tiempo entre ellos. Sin embargo, la entrada en acción del hermano de Ruth Basauri cuestionando el papel de Javy López como padre es lo que ha hecho que este conflicto sea más grave que otros enfrentamientos anteriores.
Una situación que reconocen que se les ha ido de las manos y a la que Ruth Basauri trataba de poner solución a golpe de comunicado. La influencer decía en este que a partir de ahora no entraría en provocaciones y que guardaría silencio con el fin de proteger a su hijo Dylan. Y ante esas palabras Javy López no ha podido quedarse callado y le ha dado una contundente réplica.
"Me han bombardeado el Instagram con mensajes de esto. Yo no me había enterado. No era consciente de esto. Yo estoy intentando vivir mi vida y ¿saben lo que pasa con esto? Que hay un niño de por medio", ha comenzado diciendo en un vídeo que ha colgado.
El padre de Dylan ha querido incidir en la cuestión de su hijo que es la más delicada y con la que se ha visto especialmente atacado: "Hay un niño de por medio y por eso intento yo mantenerme al margen de todo porque a pesar de que se ha alimentado la idea de que a mí, mi hijo no me interesa absolutamente nada, se ha alimentado esa idea y no puede estar más alejada de la realidad", ha explicado de su postura con la que trata de mantenerse al margen.
Para terminar, Javy López ha dejado claro que está intentando ser feliz, que está ahora ilusionado y que no entiende por qué ahora se ha dinamitado todo entre él y la extronista de 'MyHyV'. "Hay cosas que se me escapan", ha expresado sin entender y dejando esta duda en el aire.
Después de estas palabras, Javy López ha querido compartir el apoyo que ha recibido tras este último ataque: el mensaje de cariño que ha recibido por parte de su nueva novia Iris, la persona en la que se está refugiando en este momento tan complicado que está pasando con su ex Ruth Basauri.