24 NOV 2025 - 15:35h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no puede más y toma una decisión para poner fin a su guerra con el padre de Dylan

Ruth Basauri da un importante paso en su relación con Iván Rubio, ex de Lola Mencía, y le presenta a su hijo

Ruth Basauri emite un comunicado tras su último enfrentamiento con el padre de su hijo. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ha rehecho su vida sentimental junto al exnovio de Lola Mencía, ha decidido pronunciarse tras todo lo ocurrido en los últimos días con Javy López.

Las cosas se han descontrolado en las últimas semanas. Tanto, que hasta el hermano de la nacida en Basauri (Vizcaya), decidía mandar un mensaje al cantante de El combo dominicano. "Si empezamos a hablar te quedas sin hijo", escribía Juan Luis García hace unos días en redes sociales, haciendo alusión a todo lo que no se sabe de la relación entre Ruth y Javy.

Con los ojos enrojecidos y reconociendo que su guerra abierta con el papá de Dylan está pasándole factura tanto emocionalmente como físicamente, Ruth habla del cruce de pullas e indirectas que, tanto el uno como la otra, llevan dedicándose desde hace bastante tiempo a través de las redes. "Se me cae el pelo, me salen rojeces, tengo tics en los ojos y cosas que por aquí no cuento", ha asegurado en sus stories de Instagram, reconociendo que todo está tan mal entre ella y Javy, que entendería que a él también le sucediera lo mismo.

Consciente de que habrá personas que se enfadarán con ella por hablar de esto en público, pues siempre le recomiendan guardar silencio y no entrar al trapo ante determinadas actitudes y 'provocaciones', Ruth no puede evitar desahogarse y mostrar lo que siente. "No puedo, no va conmigo ni con mi personalidad. Yo me callo por proteger a nuestro hijo, que al final es lo más importante que tenemos y no tiene por qué cargar con nuestras movidas de 'adultos'", dice mientras mira directamente a la cámara de su teléfono móvil.

"Cuando el cerdo juega con barro, él disfruta pero tú te manchas", Ruth Basauri

"Voy a intentar hacer este vídeo lo más clara, justa y directa posible para todas las partes. Empiezo por mí, que al final soy la que se hace cargo de sus actos y de sus palabras. Me hago cargo", explica reconociendo su impulsividad y los motivos que la llevaban el otro día a replicar y lanzar pullas a su ex. "Cuando veo cosas que sé que se hacen para tocarme las narices, reacciono de la misma manera; cosa que llevo mucho tiempo gestionando y que sé que está mal hecho", confiesa mientras habla de la importante decisión que ha tomado:

"No voy a entrar más al trapo, aunque me sienta atacada por muchas cosas que veo y que me mandáis. Con lo cual, todo el contenido que veáis a día de hoy, no lo mezcléis ni tergiverséis con personas que ya no tienen nada que ver en mi vida", asegura dejando claro que "aunque vea canciones, pullas, iconos, fotos...", no responderá.

Respecto al comentario de su hermano, Ruth ha querido pedir perdón. Reconoce que es "desafortunado", sin embargo, justifica la actitud de Juanlu, asegurando que está "un poquito sobrepasado". "Porque él al final vive todo. Lo vive de cerca, soy su hermana, sabe todo lo que hay por detrás y está muy quemado con el tema. Igual que estoy yo y callo".

"No estoy en una situación fácil. Intento llevarlo todo como puedo y de corazón solamente espero que podamos llegar a un punto en el que haya paz. Por nosotros y por lo que nos une, que va a ser para toda la vida", desea. "Esta situación se nos ha ido un poco de las manos. Pero también es cierto que hay muchas cosas que han habido cosas que han ido quemando a mí, a mi familia... y aunque no las cuente, pues están, dice mientras comparte el dicho popular que le han enseñado y que piensa convertir en un mantra:

"Cuando el cerdo juega con barro, él disfruta pero tú te manchas". Y yo siempre me estoy manchando y no me apetece seguir haciéndolo".