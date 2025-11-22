Natalia Sette 22 NOV 2025 - 09:30h.

El exconcursante de 'Supervivientes' desvela lo que sabe de Iván Rubio y le lanza un consejo a Ruth Basauri

Lola Mencía opina sobre la relación de Ruth Basauri con Iván Rubio y la advierte sobre su ex

La relación de Ruth Basauri e Iván Rubio ha estado a la orden del día estas últimas semanas. Desde que salió a la luz su noviazgo, varias de las exparejas del tiktoker, entre ellas Lola Mencía, han salido a contar las traumáticas experiencias que vivieron con él. Al hilo de esto, Diego Pérez, ex de Lola, entra en directo por llamada a ‘En todas las salsas’ para darle un consejo a Ruth sobre Iván y aprovecha para hablar de su recién confirmada paternidad .

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ estuvo con Lola Mencía durante muchísimos años. Tras dejar su relación, Lola conoció a Iván Rubio y vivió con él un año de infidelidades y faltas de respeto. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido saber cuál es su opinión sobre este tema y si estaba enterado de que su ex lo pasó tan mal con el tiktoker . “En el caso de mi ex le puso bastante cuernos”, comienza diciendo el influencer.

A la hora de darle un consejo a Ruth, Diego es muy claro: “Si el río suena, agua lleva”. El influencer reconoce que, si ya su propia expareja y muchas otras chicas han avisado a Ruth de que Iván no es un buen novio, por algo será. “No me animaría a estar con una persona así”, admite sincero. Aún así, Diego admite que “cada uno puede hacer con su vida lo que quiera”.

Programa completo: Diego Pérez desvela todo lo que sabe sobre Iván Rubio

Desde el principio de la llamada, Diego Pérez deja claro que hace años que no sabe nada de Lola Mencía, su expareja. Sin embargo, hubo muchas cosas de la relación de Iván y Lola que sí le llegaron en su momento. Tras desvelar que era conocedor de que el tiktoker le fue infiel en varias ocasiones a Lola, Diego admite saber más. “Le gusta hablar a todas las chicas”, revela dejando en shock a todos los presentes en plató.

Este programa de ‘En todas las salsas’ saca a relucir todo sobre la reciente relación entre Ruth Basauri e Iván Rubio. Tras hablar con Diego y que este le diera un consejo a Ruth, los colaboradores llaman a la vasca para saber cuál es su opinión. Ella, sincera como siempre, cuenta cómo ha estado pasando estos últimos días y en qué punto está su relación con el tiktoker ¡Descúbrelo dándole al play!