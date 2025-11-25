Silvia Herreros 25 NOV 2025 - 16:28h.

La ex de Diego Matamoros habla sobre lo mucho que ha cambiado su vida en los últimos años

Marta Riumbau se sincera sobre su divorcio y su maternidad en solitario. Antes, mucho antes de la audiencia de Telecinco la conociese por su relación con Diego Matamoros, la influencer estuvo casada durante tres años. La catalana no suele hablar mucho de aquella etapa de su vida, una época con la que ya no se identifica y que ha dejado completamente atrás.

Lo ha hecho mientras reflexiona sobre lo mucho que ha crecido y evolucionado desde que se diera a conocer en Youtube, allá por 2010. Entonces, el término 'influencer' ni siquiera existía. Las publicidades y colaboraciones pagadas con creadores de contenido eran algo impensable; de hecho, su primer trabajo remunerado no llegaría hasta cuatro años más tardes.

Los que siguieran sus primeros pasos en la mencionada plataforma de vídeo recordarán su relación con Borja Barbany, con el que mantenía una aparente e idílica historia de amor y con el que se casó a través de una preciosa y romántica ceremonia que no dudó en retransmitir con sus seguidores. La creadora de contenido fundó junto a él su propia firma de ropa, Mus & Bombon, un proyecto de moda sostenible y de km 0 que cedió a su expareja tras separarse.

La amiga de Dulceida - otra de las grandes creadoras de contenido de su época - no ha dudado en recordar todo esto en el podcast de Laura Escanes, al que ha acudido en calidad de invitada. En este espacio, Marta ha hablado abiertamente sobre ello.

"Me casé, me divorcié y cambié totalmente mi vida. Me mudé, me fui a vivir a Madrid y ahora soy madre y madre soltera. Ha sido una evolución muy grande y muchas épocas. Esa persona del pasado ya no soy yo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que soy ahora", cuenta.

Marta tenía una vida 'perfecta' cuando decidió romper con todo. "Estaba casada, me había comprado una casa con esa pareja, teníamos un negocio en común. Enviarlo todo al traste, empezar desde cero y ahora de repente, madre soltera... Según cómo tengas la cabeza puedes decir, 'es que es un fracaso', y para mí ha sido la mayor victoria que he hecho en mi vida. Y no es para nada un fracaso ser madre soltera", relata la mamá de Julieta, que a sus 37 años, no tiene intención alguna de volver a rehacer su vida a nivel sentimental.

"Me apetece tan poco.... No sabría ni por donde empezar. No me apetece vivir con nadie, igual es una época que tengo que pasar, pero no lo contemplo para nada", confiesa.

La creadora de contenido incide en la idea de que la maternidad en solitario, lejos de ser un fracaso, ha sido la decisión más acertada que ha tomado en su vida. Ha tenido a Julieta tras un largo y complicado proceso y lo volvería a hacer una y mil veces más.

"Antes sí pensaba 'estoy tomando esta decisión porque nadie me quiere, porque estoy sola, porque no he podido encontrar a esa persona... Yo antes decía, no me merezco estar sola, porque me considero una persona buenísima, que además he ayudado un montón, que lo ha luchado siempre todo. 'No me merezco estar sola'. Esto lo he dicho hasta la saciedad. Hasta que, de repente mi cabeza hizo clic. ¿Hay cosas que quiero hacer? Puedo hacerlo", explica mientras habla de su experiencia como madre soltera, una "opción más" de maternidad y una "cada vez más viable".