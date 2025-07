Ana Carrillo 21 JUL 2025 - 18:47h.

El hermano de Laura Matamoros ha querido abrir un debate al enseñar el recuerdo que tiene de su exnovia en la nevera

Diego Matamoros aclara por fin el motivo por el que su relación con Marta Riumbau ha terminado

Diego Matamoros y Marta Riumbau estuvieron juntos durante casi dos años, desde 2022 a 2024, cuando decidieron separar sus caminos en lo sentimental, pero continuaron viviendo juntos durante varios meses más tras la ruptura en el chalet que la influencer tiene en propiedad a las afueras de Madrid. Después de esa fase, el exconcursante de 'Supervivientes' se instaló en el piso de su hermana Laura Matamoros y desde hace unos meses ya tiene su propio hogar en la capital.

En su apartamento reside junto a sus perros y sus seguidores conocen ya bien ese espacio porque suele grabar su contenido para Instagram desde allí, aunque lo que nunca habían visto hasta hoy es que guarda un recuerdo de su última novia conocida en su cocina. Lo han descubierto porque ha sido el propio Diego el que ha querido mostrárselo y no se trata de un descuido como otras veces ocurre cuando cuando los fans de los influencers descubren detalles ocultos en sus stories.

El que fuera hijastro de Makoke ha compartido una foto de su nevera en la que se ve que, entre otros imanes, tiene uno de una foto con Marta Riumbau en la que ambos aparecen sonrientes cuando todavía eran pareja. Lo ha hecho para preguntarle a sus 'followers' si les parece, como piensa un amigo suyo, que es "raro" tener ese imán si hace más de un año que ya no están juntos, pese a que continúan llevándose bien.

"Mi amigo me dijo que esta foto ya no debería estar puesta por aquí (yo no lo veo mal pero a lo mejor estoy confundido). Me lo dijo sin faltar al respeto pero asegurando que cuando las cosas se acaban esto no debería estar por aquí", ha explicado el creador de contenido sobre lo que le argumentó su amigo, tras lo cual le ha preguntado directamente a sus seguidores: "Sinceramente sigo teniendo relación con Marta y le deseo lo mejor en su nueva vida. ¿Es raro tener una foto así expuesta?".

En TikTok el story del hermano de Anita Matamoros ya ha sido analizado por comentaristas de salseos, consiguiendo abrir un debate sobre su intención al compartir este recuerdo de Marta Riumbau que tiene en la nevera: algunos piensan que es mera curiosidad y otros muchos que lo hacen para aumentar su engagement porque sabe que las rupturas de influencers y la relación entre exparejas siempre crean mucho interés.