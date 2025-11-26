Lewis Hamilton quiso inspirar a su sobrina tras descubrir que era disléxica, una condición diagnosticada también al piloto

Lewis Hamilton, hundido tras tener que sacrificar a su perro, Roscoe: "Ha sido la decisión más difícil de mi vida"

Compartir







Lewis Hamilton, el piloto británico de Fórmula 1, ha revelado recientemente que dio a su sobrina una charla motivadora después de que le diagnosticaran dislexia. La estrella de Ferrari, de 40 años, asegura que trató de inspirar a la joven después de que recibiera la noticia. De hecho, él también recibió el mismo diagnóstico cuando tenía 17 años.

El piloto de F1 habló sobre este asunto en 'Vanity Fair', donde también destacó el trabajo de su fundación 'Mission 44' para mejorar el acceso a la educación. "Yo tuve muchísimas dificultades en la escuela. Fue lo peor", dijo Hamilton. "Mi sobrina acaba de descubrir que es disléxica. Cuando se enteró, le dije: 'Me enteré de que descubriste que eres disléxica. Tu tío también lo es", precisó.

PUEDE INTERESARTE Cinco años sin Maradona: los momentos que le convirtieron en leyenda y las polémicas que arrastra tras su muerte

Hamilton afirmó que su sobrina "no sabía" que su t�ío era disléxico: "Le dije a ella: 'Mira lo que logré yo con eso. Solo recuerda que tú no eres menos. Tu mente funciona de maneras diferentes, y lo harás de maravilla", agregó. La pequeña, relató el piloto, "empezó a sonreír" tras la charla. "Me da mucha alegría poder hacerlo. Cuando veo a estos chicos, es digo: 'lo que podrían hacer es infinito, depende de cuánto lo deseen'", subrayó.

Lewis Hamilton sigue muy conectado con su "niño interior"

El piloto nacido en Stevenage (Inglaterra) también confesó sentirse muy conectado con su "niño interior" y agradecido por las experiencias difíciles de su infancia, que lo moldearon como persona y como competidor. Su fundación, 'Mission 44', creada en 2021, se enfoca en apoyar a niños con obstáculos educativos y Hamilton ha subrayado que más de 100 millones de menores en el mundo no tienen acceso a la educación en este momento, algo que considera inaceptable dada la abundancia de recursos globales.

Por otro lado, Hamilton compartió recientemente en redes sociales la pérdida de su querido perro Roscoe, que falleció tras varios días hospitalizado por neumonía. Contó que, después de luchar con todas sus fuerzas, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida y despedirse de él. Aun así, afirmó sentirse “agradecido y honrado” por haber tenido a Roscoe como un verdadero amigo y aseguró que siempre conservará los recuerdos que compartieron juntos.