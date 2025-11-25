Celia Molina 25 NOV 2025 - 15:18h.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y el juicio por su fallecimiento volverá a celebrarse el año que viene

Maradona "estaba a punto de explotar" por la hinchazón, según afirman los policías que constataron su muerte

Compartir







La estrella argentina del fútbol, Diego Armando Maradona, falleció el 25 de noviembre de 2020 a causa de un paro cardiorrespiratorio que le provocó un edema agudo de pulmón. Para miles de ciudadanos, no se murió un futbolista, sino un luchador más al que quisieron darle el último adiós en la Casa del Gobierno, la famosa Casa Rosada, cuya plaza se colapsó por la afluencia masiva de los fanáticos, que no se podían creer la noticia.

Las colas para rendir homenaje al 'Pelusa' - uno de los apodos que tuvo el jugador - parecían interminables y los argentinos, cinco años después, todavía recuerdan aquella emotiva jornada en la que hasta el gobernador pensó que los fieles de Maradona podían robar el féretro en el que se encontraba expuesto su cadáver. Para muchos, será inolvidable aquel partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, en el que Maradona anotó los dos goles de la victoria argentina por 2-1 contra Inglaterra. Uno de ellos, que fue con la mano, le valió el mote de 'La mano de Dios' y, el otro, en el que regateó a cinco jugadores ingleses, se calificó como 'El gol del siglo'.

PUEDE INTERESARTE Marco Asensio confirma su relación con Lavinia León tras aparecer juntos en el histórico partido de la NFL en Madrid

Tras el juicio nulo, su caso volverá a los tribunales

Aunque, al principio, se pensó que la muerte había sido natural - la autopsia reveló que había muerto, tras una larga agonía, por insuficiencia cardíaca crónica reagudizada-, después se supo que el futbolista, que tenía 60 años de edad, se había sometido, apenas dos semanas antes de su deceso, a una operación por un hematoma subdural en el cerebro. Por ello, se abrió una investigación judicial contra los médicos del equipo médico que le trataron posteriormente y a los que acusaron de homicidio simple con dolo eventual, es decir, cuando el homicidio no se produce con la intención de matar, pero sí siendo consciente del riesgo que implican las acciones directas.

Concretamente, el proceso judicial se abrió contra del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna, que se ocuparon del seguimiento de 'El diez' tras haber sido operado del coágulo en su cerebro. Sin embargo, el juicio se declaró nulo cuando la jueza que lo lideraba, Julieta Makintach, participó en un documental donde revelaba información sobre el litigo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tantos años después, los tribunales volverán a albergar este caso, con los mismos imputados. El nuevo y segundo juicio tendrá lugar el próximo 17 de marzo de 2026 pero, antes, el 2 de diciembre de este mismo año, se llevará a cabo una audiencia especial en la que la defensa presentará sus nuevas pruebas y los acusados, su último recurso: el “non bis in idem”, es decir, la imposibilidad de ser juzgados dos veces por el mismo delito.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En cuanto a su herencia y patrimonio de la estrella del fútbol, continúa la polémica entre las hijas de Maradona (Dalma y Giannina, y a su expareja Verónica Ojeda) por, presuntamente, incumplir un contrato relacionado con el uso de la imagen del futbolista en eventos y no justificar el adelanto de 400.000 dólares que recibieron. Una serie de polémicas que se suman a la adicción que siempre persiguió a la reputación del jugador.