Celia Molina 26 NOV 2025 - 12:09h.

El empresario ha comunicado en las redes la muerte de su esposa, Joan Templeman, con quien llevaba casado desde 1989

Virgin Music es una discográfica que ha trabajado con cantantes tan importantes como Janet Jackson o The Spice Girls

Compartir







En el año 1970, Richard Branson fundó Virgin Group, un conglomerado de más de 400 empresas diversificadas en sectores como el entretenimiento, las telecomunicaciones, los viajes y la música. Su rama más conocida es Virgin Music, la discográfica ligada a esta marca que ha trabajado con artistas de la talla de David Bowie, Janet Jackson, los Sex Pistols y The Spice Girls y que, en España, ha incorporado a nuevos cantantes en su lista, como Raphael, Álvaro Soler o Vanesa Martín.

Con muchísimo dolor, Branson ha comunicado la muerte, el pasado martes, de su esposa, con la que llevaba casado desde 1989. "Me rompe el corazón compartir que Joan Templeman, mi esposa y compañera durante 50 años, ha fallecido. Era la madre y abuela más maravillosa que nuestros hijos y nietos podrían haber deseado. Era mi mejor amiga, mi roca, mi guía, mi mundo. Te querré siempre, Joan", escribió el famoso empresario en su cuenta de Instagram, junto a una foto de su mujer, sin revelar las causa del deceso.

"Estamos devastados por su pérdida"

Su publicación ha recibido cientos de miles de reacciones y comentarios, entre los que destacan los de importantes cantantes como Natalie Imbruglia, que le ha dicho: "Lo siento mucho, Richard. Estoy desconsolada. Joan era una luz brillante en este mundo. Hacía que todos se sintieran tan especiales... Les envío mucho amor a todos en estos momentos difíciles". Un sentimiento que comparten todos los que la conocían y que su marido expresó en la propia web de Virgin Group en el 70 º cumpleaños de Joan, donde explicó que se "enamoró de ella nada más verla" y que, para conquistarla, tuvo que "merodear y comprar cosas que no necesitaba" en la tienda de "baratijas" en la que, de joven, trabajaba.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La nuestra fue una relación que funcionó"

Tras la comunicación del fallecimiento, Branson ha recordado en una carta lo felices que fueron estos últimos años: "Qué increíble último año pasamos juntos. Su preciosa celebración de los 80 años en Kasbah Tamadot, en Marruecos, rodeada de sus amigos más cercanos; la celebración de los 40 años de Sam a bordo del Virgin Voyages; innumerables momentos en los que ella irradiaba felicidad. Vivió de forma plena y alegre, siempre pensando en los demás, siempre animando a todos los que la rodeaban. Verla tan feliz en esos últimos meses es algo que atesoraremos para siempre", ha dicho, en un texto publicado junto a sus mejores fotografías.

"La vida nunca será igual sin ella. Pero tenemos cincuenta años increíbles de recuerdos: años llenos de lágrimas y risas, bondad y un amor que moldeó a nuestra familia más allá de lo que las palabras podrían describir. Fue una relación que funcionó. Nos reímos muchísimo. Tuvimos mucha suerte. Estamos devastados por su partida. Pero estoy mucho más agradecido por el extraordinario regalo de la vida que compartimos, con nuestros extraordinarios hijos, Sam y Holly, y nuestros maravillosos nietos, quienes la adoraban (¡y a sus dulces!) tan profundamente como yo", ha concluido el empresario.