Victoria Beckham ha sorprendido a sus fans tras cantar una canción de las Spice Girls junto a su hijo menor, Cruz. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram del joven de 20 años, que se sentó frente a ella para tocar la guitarra. La artista de 51 años aparece en el vídeo vestida de forma informal mientras estaba sentada en el sofá de su mansión en Londres.

Este dulce momento entre madre e hijo ha causado sensación entre los seguidores, los mismos que le han pedido que lancen esa canción juntos. “¡Tenéis que formar una banda!; Esto es tan bonito... Estoy de acuerdo con otra publicación en que sería una Navidad perfecta número 1”, “Todas las chicas de las Spice Girls y todos los niños, una canción benéfica navideña!!! ¡¡de nada!! X(sic); El dúo que no sabíamos que necesitábamos”, son algunos de los comentarios que han dejado en la cuenta de Cruz.

Victoria Beckham lleva sin cantar con las Spice Girls desde 2012

Victoria Beckham lleva sin cantar con las Spice Girls desde 2012, cuando el grupo actuó en los Juegos Olímpicos de Verano. El mes pasado, la artista contó con el apoyo de sus compañeras Geri Halliwell-Horner, Melanie C y Emma Bunton durante el estreno de su documental para Netflix.

Emma estuvo acompañada por su hijo Beau, de 18 años, mientras que Mel C asistió con su novio Chris Dingwall y Geri salió a la alfombra roja con su marido Christian Horner y su hijastra Olivia. Pese a que el grupo no siguió adelante, todas han mantenido una buena relación. Así se vio el año pasado, cuando las cinco cantantes acudieron al 50º cumpleaños de Victoria.

¿Rumores de una posible vuelta de las Spice Girls?

Beckham llegó a emocionar a los fans de las Spice Girls tras admitir que estaba tentada de reunirse con sus compañeras tras ver la última gira de Oasis. La artista compartió un vídeo recorriendo el recinto con las entradas agotadas con una mención al Instagram de sus compañeras.

La banda no ha actuado en Estados Unidos desde su gira de reunión de 2008. Pero ahora, después de la pista que ha dejado Victoria Beckham y de este nuevo vídeo, los rumores sobre la vuelta de las Spice Girls no paran de aumentar.