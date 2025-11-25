Manuel Turizo, hospitalizado en plena gira mundial: "De esta nos desquitamos sí o sí"

Celia Molina 25 NOV 2025 - 11:57h.

El cantante avisó, a través de sus redes sociales, de que estaba hospitalizado y tenía que cancelar su concierto en Berlín

Entrevista a Manuel Turizo: "Esto es un negocio, hay mucho dinero de por medio y eso genera estrés"

Después de dar un concierto Milán, en el marco de su gira mundial '201 Tour', Manuel Turizo no ha podido actuar en Berlín. El directo estaba previsto para la noche del 24 de noviembre pero, una hora antes, el cantante anunciaba a través de su cuenta de Instagram que estaba enfermo y no iba a poder actuar. Para demostrarlo, publicó una fotografía en la que se le ve tumbado en la cama de hospital y enganchado a un goteo, recibiendo medicación. Y, junto a la imagen, pedía disculpas y daba las explicaciones pertinentes a sus fans, a los que prometía compensar en el futuro de alguna manera:

"Esto lo posteo con ganas de pedirle disculpas a todo el mundo que nos iba a acompañar hoy en Berlín. Hoy era mi primer show aquí en toda mi carrera y creedme que estaba muy emocionado. Ésta ha sido una gira brutal para mí. Muchas ciudades nuevas y muchos sueños cumplidos pero, a veces, el cuerpo pasa factura por más que uno quiera seguir y hacer las cosas. Perdón por no poder actuar hoy, les prometo que de esta nos desquitamos como sea. Gracias y perdón de corazón a todos los que hoy ya estaban preparados pero Dios dijo que no era el día. Les iré informando", ha dicho en su escueto comunicado.

"El cuerpo me ha pasado factura"

Al no haber especificado qué le ocurría exactamente (ni la duración de su ingreso hospitalario), algunos de sus fans, visiblemente molestos por esta cancelación de última hora, le han criticado por "haberles tenido esperando en la puerta del estadio a dos grados de temperatura " y por haberse mostrado "comiendo" durante su paso por Milán, pensando que el artista ha podido sufrir un empacho:

"Por andar comiendo nos cancelaste el concierto en Berlín", "El concierto en Berlín cancelado una hora antes del comienzo. Toda la gente llevábamos horas en la cola a 2°C. No es normal", le han dicho en los comentarios de sus redes, al tiempo que han mostrado su decepción personal con el colombiano: "Esto es vergonzoso. He perdido por completo la admiración por un chico del que he sido fan durante 12 años. Qué triste y lamentable. Ya lo hizo en Portugal y ahora en Berlín. Demuestra falta de carácter", ha lamentado otro seguidor, recordando que, el pasado 3 de noviembre, Turizo también canceló su concierto en Lisboa por problemas logísticos.

Supuestamente, la gira que lleva el nombre de su último disco y que ya pasó por Latinoamérica y Estados Unidos, continuará el próximo 26 de noviembre de 2025 en Colonia, Alemania, seguido de otros conciertos en esta misma semana en Porto, Portugal (28 de noviembre) y en Guadalajara, México (2 de diciembre). Terminará así, por tanto, la etapa europea del tour en la que Manuel ha podido empaparse de la cultura de países como Holanda e Italia, al menos, hasta que el cuerpo se lo ha permitido.