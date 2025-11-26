Claudia Barraso 26 NOV 2025 - 20:32h.

Rute Cardoso, mujer de Diogo Jota, comparte unas imágenes del futbolista fallecido con su hija por su primer cumpleaños

Las posibles causas del accidente en el que ha muerto Diogo Jota, futbolista del Liverpool, y su hermano pequeño en Zamora

El futbolista Diogo Jota perdió la vida en un trágico accidente de tráfico hace cinco meses, dejando al mundo del deporte y a una familia rota por la dura pérdida. El portugués y su hermano André, de 25 años fallecieron en Zamora, después de que el vehículo en el que viajaban perdiese el control y terminase chocando y ardiendo.

Diogo Jota se había casado con su mujer, Rute Cardoso, apenas 11 días del accidente. Eran pareja desde que eran apenas unos adolescentes. Formaron una bonita familia con tres hijos y dos perros. Desde entonces, la viuda ha aparecido públicamente siempre vestida de blanco. La joven no ha dejado de publicar bonitos recuerdos que tiene con su marido, como la fotografía que ha subido celebrando el primer año de vida de su hija. En las fotografías aparece el matrimonio posando con la bebé.

“Un año entero”, es la frase que ha decidido para acompañar al carrusel de fotografías donde aparece el jugador del Liverpool abrazado a su bebé. Unas imágenes que recuerda con mucha añoranza y que apenas tomó unos meses antes de que el futbolista falleciese. En ellas, se ve el rostro de su hija, con unos grandes ojos azules. La pequeña apenas tenía siete meses cuando su padre murió, pero como su mujer ha dejado ver en su perfil de Instagram, Diogo estaba muy unido a su familia.

La familia de Diogo Jota y Rute Cardoso

Jota se había casado el pasado mes de junio con su pareja, con la que tenía tres hijos. El primer hijo de la pareja nació en 2021, el segundo en 2023 y la tercera en noviembre de 2024. Los tres pequeños asistieron a la boda que sus padres celebraron el pasado 22 de junio en la ciudad portuguesa de Oporto. Ellos mismos compartieron con sus seguidores imágenes y vídeos emotivos del enlace.

Jota y Cardoso acababan de contraer matrimonio. De hecho, este martes 22 de julio se cumple un mes de la boda y la viuda ha publicado una foto con un emocionante texto en su cuenta de Instagram. "Un mes de nuestro 'Ni la muerte nos separa' Para siempre", ha comenzado escribiendo en un post en su perfil de Instagram.