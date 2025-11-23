El club blanco ha pedido inmediatamente disculpas por el error tanto al delantero portugués como al conjunto ilicitano

El Real Madrid ha celebrado este domingo, 23 de noviembre, su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes, en la que ha aprobado un presupuesto de 1.248 millones de euros para la presente temporada. Un acto en el que su presidente, Florentino Pérez, se ha mostrado crítico con el calendario y con lo "dañino" que es para la salud de los futbolistas.

Antes de que el mandatario tomase la palabra, el club ha proyectado un vídeo en el que se recordaba a los fallecidos durante este año, entre los que se encontraban Diogo Jota, futbolista del Liverpool, y su hermano André Silva. Ambos perdieron la vida el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora.

El error del Real Madrid con André Silva

Sin embargo, en la imagen difundida en el vídeo, quien aparece en la foto junto a Diogo Jota no es su hermano André Silva, sino el delantero del Elche cuando militaba en las filas del RB Leipzig alemán. La entidad capitalina no tardó en reaccionar públicamente y, minutos después, pidió perdón a través de X.

"El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", señaló en el mensaje en la red social.

Acto seguido, Florentino Pérez lo reconoció públicamente durante la Asamblea y reiteró las disculpas tanto al portugués como al conjunto ilicitano.

En las horas previas a la disputa, el pasado 4 de noviembre, del encuentro de Liga de Campeones frente al Liverpool, el Real Madrid tuvo un bonito y emotivo recuerdo a la figura de Diogo Jota. En aquella ocasión, Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Emilio Butragueño depositaron flores junto al altar en los aledaños de Anfield.