La exconcursante de 'Supervivientes' se ha desahogado tras el último susto de salud de su hijo, de un año y tres meses

Alma Bollo se ha sincerado sobre la salud de su hijo Miguel, de un año y tres meses. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha compartido el diagnóstico médico de su pequeño, con el que ha tenido que visitar nuevamente las urgencias del hospital tras otro susto de salud. Tal y como ha contado en Instagram la que fuera concursante de 'Supervivientes', los médicos le dijeron de "dejarle ingresado si no respondía a la medicación". Todo esto, a pocas horas de que su pareja pasara por quirófano por un problema de salud del que ha hablado ahora por primera vez.

Están siendo días caóticos, así lo ha descrito ella a través de varios vídeos que ha publicado en sus stories de Instagram. "Os quiero actualizar sobre mi vida porque madre mía... vaya añito llevo. Cuando no es una cosa, es otra. Y esto es un no parar", ha comenzado desahogándose la influencer, que ha vivido otro terrible susto de salud con su hijo como protagonista.

El diagnóstico médico del hijo de Alma Bollo

Cuando estaba centrada en la salud de su pareja, que tenía prevista una operación de la fístula perianal, la creadora de contenido, nacida en Sevilla, de 25 años, corría a las urgencias del hospital con su hijo Miguel. "Mi hijo empieza a vomitar como un loco. En cuestión de dos horas, el niño había vomitado ocho veces. Con lo pequeño que es... fatal. Nos fuimos a urgencias, le pincharon, le pusieron suero y nos dijeron que teníamos que esperar a ver cómo reaccionaba. Nos decían de dejarle ingresado...", cuenta, todavía sin poder creerse haber pasado por todo este trance.

"Imaginad nuestras caras en ese momento... De decir: '¿Cómo nos está pasando esto?'. Al día siguiente operaban a su padre, era un caos", relata. Pero finalmente, Miguel Jr reaccionó a la medicación y pudo recibir el alta. El diagnóstico médico del pequeño era "un virus". De hecho, Jimena, su primogénita, "también estuvo vomitando".

"Están siendo días bastante complicados, pero saldremos de esta"

La operación del novio de la exconcursante de 'Supervivientes'

Respecto a la intervención de Miguel, tampoco está siendo algo nada fácil de gestionar para ellos. "Sabíamos que la recuperación era dolorosa, pero no al punto en el que estamos... Le duele muchísimo. Tiene una cantidad de puntos, como 40 puntos. Es horrible... Hay días que va a curarse allí, otros que prefiere que le cure yo. El pobre no se puede mover, se siente supermal. Están siendo días bastante complicados, la verdad, pero saldremos de esta", expresa la hija de Raquel Bollo y Chiquetete, que ha querido trasladar un mensaje optimista.

Pero lo cierto es que todo esto le está pasando factura. Tanto, que Alma Bollo ya considera este año "el peor de todos". "Primero estuve ingresada yo, luego el niño... que también está malo cada dos por tres. Por no hablar de mi ansiedad... Psicológicamente ha sido mi peor año", dice rotunda, sincerándose con sus seguidores tras este nuevo susto de salud de su hijo Miguel, que el pasado mes de agosto cumplió su primer año de vida.