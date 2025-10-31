Lorena Romera 31 OCT 2025 - 13:02h.

La colaboradora explica cómo está viviendo el delicado proceso de salud mental que atraviesa su hija

La exconcursante de 'Supervivientes', a su hija mayor tras empezar una nueva etapa en Algeciras: "Te irá genial"

Raquel Bollo se ha pronunciado sobre el problema de salud mental de su hija, Alma Bollo. La colaboradora de televisión, también empresaria e influencer, ha explicado cómo vive esta delicada etapa de la que fuera concursante de 'Supervivientes', que se ha sincerado sobre estos momentos de oscuridad.

Hace unos días, la hermana de Manuel Cortés compartía en su perfil de Instagram una de sus publicaciones más personales, hablando por primera vez sobre el problema de salud mental que atraviesa. "La ansiedad volvió a mi vida", comenzaba la joven de 25 años, explicando cómo este momento anímico le está pasando factura en su día a día.

Sensación de necesitar aislarse, desbordamiento, miedos, inseguridad... "Mi vida se volvió oscura", señala la sevillana en un vídeo en el que explica que su "único refugio" fue la cama de su hija Jimena. Además, la creadora de contenido reconocía que le preocupa que sus hijos y su familia "la vean así".

El consejo de Raquel Bollo a su hija por su problema de salud mental

Ahora su madre ha explicado cómo lo está viviendo ella. "La ansiedad se ha instalado en su vida. Yo el único consejo que le doy es que es una mujer todoterreno y le digo: 'tienes que parar'. Al final, ella es madre, de niños muy pequeños, y eso consume mucho, el cambio de su casa, de ciudad, que se ha mudado...", señala Raquel Bollo, explicando que su hija atraviesa una etapa de muchos cambios.

Y es que, recordemos, la que fuera concursante de 'Supervivientes' decía adiós a su casa en Sevilla para instalarse en su nuevo hogar en Algeciras, Cádiz. "Luego, las redes sociales, a lo que ella se dedica, que comen muchísimo tiempo. Más del que nadie imagina. Todo el mundo se cree que es hacerte una foto y ya, y no. Es un contenido diario, saber qué subir... Puedes no tener ganas de arreglarte, pero lo tienes que hacer... Es constante", apunta la colaboradora.

"Yo siempre le digo que pare porque si no te come todo", señala. Además, Raquel Bollo sabe de lo que habla, pues ella misma ha pasado por "muchos cuadros de ansiedad", y se ve reflejada en la oscuridad de su hija. "Al final, cuando eres ama de casa, como ella y como yo, trabajas en las redes (o en televisión, como es mi caso), además tengo mi firma, mi propia colección... Me faltan horas. Yo entiendo que a ella le suceda también", explica.

Alma Bollo va a buscar ayuda de profesionales

Además, Raquel Bollo ha reconocido que su hija prevé ponerse en manos de profesionales para sobrellevar de la mejor manera posible esta delicada etapa marcada por su salud menta. "Está en ello. Al final tiene que buscar la fórmula de aliviar eso y saber controlarlo. Es lo que te queda: amargarte o salir a flote, confrontarla e ir de la mano con ella", reflexiona.