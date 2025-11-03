Lorena Romera 03 NOV 2025 - 15:12h.

El ex de Alma Bollo le ha pedido algo a su hija que sabe que no podrá hacerse realidad

Juan José Peña se rompe hablando sobre la custodia de su hija de cinco años

Juan José Peña le ha hecho una significativa petición a su hija en común con Alma Bollo. El novio de Aguasantas Vilches ha utilizado su perfil de Instagram para dirigirse a Jimena, que ha iniciado una nueva vida tras su mudanza de Sevilla a Algeciras, Cádiz, junto a su madre, con quien tiene la custodia compartida.

Siente absoluta adoración por ella. Es su principal motor, y así se lo hace saber a sus seguidores, con los que muchas veces se sincera sobre el profundo amor que siente por su hija. Junto a unas fotografías en las que presume de lo mayor que está (en febrero del año que viene cumplirá seis años), el que fuera yerno de Raquel Bollo ha lanzado una petición que es consciente que su hija no va a poder cumplir.

Y es que el novio de la que finalista de 'GH VIP' ha rogado que deje de pasar el tiempo, para que su hija no siga haciéndose mayor. "No crezcas más", escribe el andaluz junto a una imagen en la que vemos a Jimena sonriendo a cámara. Una fotografía que el creador de contenido acompaña junto a una canción que dice lo siguiente: "Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. No sé qué te daría. Mi sangre y mi alma".

Porque, cuando se trata de su hija, Juan José Peña saca a relucir su lado más humano y vulnerable. Hace apenas unas semanas, el novio de Aguasantas compartía un desgarrador escrito sobre lo difícil que se le hace separarse de su hija en común con Alma Bollo por esa custodia compartida que tienen, que regula los tiempo que pasa junto a la menor cada progenitor.

"Se apagan las risas, se recoge la ropa diminuta y el silencio vuelve a llenar cada rincón de la casa. Once días por delante sin su voz, sin esos abrazos que te recargan el alma entera. Ser padre a tiempo parcial no significa querer a medias, es aprender a vivir con el corazón partido en dos", expresaba el influencer, que asegura que cuenta hasta los segundos para volver a ver a su pequeña.

Mientras tanto, cuando la tiene con él, "disfruta con intensidad cada instante, sabiendo que el reloj no se detiene, que el fin de semana se escapa entre los dedos". Y es que, "el amor de un padre nunca descansa", asegura Juan José Peña, que ahora le ha hecho esta petición a su hija en común con Alma Bollo, a pesar de que sabe que nunca podrá cumplirla.