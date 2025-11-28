El pequeño ha recibido las aguas bautismales en la Iglesia de Santa Ana de Triana, el mismo templo donde también fueron bautizados sus hermanos mayores

Francisco Rivera y Lourdes Montes, padres de su tercer hijo en común: "Fue muy rápido, sin forzar nada"

La familia Rivera Montes ha vivido este viernes 28 de noviembre una jornada especialmente significativa: el bautizo de Nicolás, el tercer hijo en común de Francisco Rivera y Lourdes Montes, nacido el pasado 9 de abril.

El pequeño ha recibido las aguas bautismales en la Iglesia de Santa Ana de Triana, el mismo templo donde también fueron bautizados sus hermanos mayores, Carmen y Curro, de 10 y 6 años respectivamente.

Hasta allí se han desplazado familiares y amigos íntimos del torero y de la diseñadora, que han compartido con la pareja un día cargado de emoción.

Francisco y Lourdes, radiantes y sonrientes, han posado para los medios allí presentes con Nicolás en brazos. A su llegada, la pareja ha estado acompañada por Tana Rivera, hija mayor del torero, que ha reaparecido públicamente en plena atención mediática tras conocerse que mantiene una nueva relación con un joven empresario madrileño llamado Álvaro, después de su ruptura con Manuel Vega.

Los invitados

Entre los asistentes por parte de Lourdes han acudido su hermana Sibi Montes -que hallegado instantes después que su marido, Mateo Ibáñez-, su madre, Lourdes Parejo, y su socia en la firma flamenca MiAbril, Rocío Terry.

Ha llamado especialmente la atención la ausencia de Blanca Llandres, prima de Lourdes, casada con Alberto Herrera -hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero- y embarazada de su primer hijo, previsto para primavera de 2026.

Pese a las dudas sobre su asistencia tras su reciente accidente de tráfico y las informaciones sobre su nueva relación con la reportera Gemma Camacho, Cayetano Rivera no ha faltado a la cita familiar. El torero ha llegado al templo con buen humor, incluso bromeando con la prensa, afirmando que "creía que a lo mejor no estabais".

Entre los invitados también ha destacado la presencia de José Luis López El Turronero, visiblemente emocionado al ejercer como padrino de Nicolás, mientras que la madrina ha sido Paloma Rojas-Marcos, íntima amiga de Lourdes. Han completado el círculo cercano figuras como el torero Rafael Gracia El Tato y su pareja, Kate Lapekas.

Como es habitual, el estilo también ha sido protagonista de la velada. Para la ocasión, Lourdes ha deslumbrado con un traje sastre de terciopelo en tono burdeos, mientras que Cayetana ha optado por un elegante conjunto de tres piezas en granate y naranja combinado con sandalias negras, logrando un look perfectamente coordinado.

Sin duda, se trata de un día inolvidable para la familia Rivera Montes, que ha celebrado la llegada del pequeño Nicolás a la comunidad cristiana rodeada de cariño, complicidad y mucha emoción.