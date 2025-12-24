El origen del brote de gripe aviar podría estar en las aves salvajes, según el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat

La Comunidad de Madrid impone prohibiciones en 18 localidades tras reconocer numerosos focos de gripe aviar

La detección de un brote de gripe aviar en una granja ubicada en la provincia de Lleida, ha provocado la alerta sanitaria en Cataluña. Los técnicos de la Generalitat han detectado el brote y han decidido el sacrificio de todas las aves, mientras se ha decretado un perímetro de restricción de movimiento en granjas o naves de animales en un radio de 10 kilómetros.

Los agentes, tras conocerse este brote, han inspeccionado el resto de granjas ubicadas inicialmente en el radio más próximo a la afectada, y no se ha detectado hasta el momento rastro de la enfermedad, según ha informado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, en una rueda de prensa este miércoles.

El origen del brote de gripe aviar podría estar en las aves salvajes

Ordeig no ha ha confirmado el origen del brote, aunque ha sugerido a varios factores que podrían estar detrás como el cambio climático y la variación de las rutas migratorias de aves, favorecería el contacto entre una ave silvestre y gallinas de granjas. En España hay otros 14 focos activos en la actualidad.

En la Comunidad de Madrid, se han detectado una veintena de focos de gripe aviar, según ha publicado este martes el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) . El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido prohibir la cría en 18 municipios hasta enero.